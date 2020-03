Come creare videolezioni semplici ma di grande effetto con Biteable (VIDEO)

Stampa

Biteable.com è un sito che permette di creare, gratuitamente, videolezioni semplici ma di grande effetto, in particolare per gli alunni della scuola primaria. In pochi click si possono costruire video e animazioni grazie all’ampia gamma di sfondi messi a disposizione da Biteable oppure caricando immagini già in nostro possesso.

Su ogni sfondo possono poi essere inseriti brevi testi scritti e audio selezionati tra quelli proposti o caricati da noi. Infine, dopo aver costruito l’anteprima, basta condividere il link generato per permettere agli alunni di visualizzare il video. In ogni momento è possibile comunque modificare, duplicare o eliminare il prodotto. Nel videotutorial la prof.ssa Vittoria Paradisi ci spiega come utilizzare tutte le funzioni del sito Biteable.

Vittoria Paradisi è docente di lettere e di sostegno, animatrice digitale, attualmente in servizio presso l'Ics "Michelini Tocci" di Cagli (Pesaro e Urbino), formatrice, blogger, esperta e appassionata sperimentatrice di strumenti didattici digitali e di nuove metodologie come la flipped classroom.

