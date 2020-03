Come creare una lezione on line con Jitsi (VIDEO)

Stampa

Nell'ottica della didattica a distanza, Jitsi è una piattaforma molto utile - gratuita e che non richiede registrazioni - per creare lezioni a distanza tra docenti e studenti.

Basta una buona connessione Internet e un device (computer, ma anche tablet) dotato di webcam. Con tale attrezzatura "basic" un'intera classe può infatti ritrovarsi virtualmente per assistere alla lezione dell'insegnante, il quale potrà interagire con i ragazzi - sia via chat, sia con messaggi privati - e condividere contenuti per aiutare l'apprendimento (link, PowerPoint, documenti, schede ecc..).

JITSI: IL TUTORIAL

Maria Rosaria Grasso, insegnante di italiano alla secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo San Giorgio di Mantova, ci spiega come funziona con un semplice tutorial.