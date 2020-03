Come creare una lezione on line con Educandy (VIDEO)

Stampa

Educandy

Educandy è un sito web che permette ai docenti di creare divertenti attività didattiche interattive per i propri alunni. Dopo essersi registrati gratuitamente, si procede alla scelta della tipologia di attività e si inseriscono gli items richiesti. Sarà poi Educandy a trasformare gli items in divertenti giochi come crucipuzzle, tris, impiccato, anagramma, memory, abbinamento, parole crociate e quiz a risposta multipla.

Gli alunni potranno accedere ai giochi educativi da voi preparati cliccando sul link che avrete condiviso o attraverso l'app, senza bisogno di registrarsi.

Adatto soprattutto agli alunni di scuola primaria per la sua grafica colorata e giocosa, Educandy è un modo semplice per rendere piacevole l'apprendimento. Di seguito il tutorial di Vittoria Paradisi per imparare a utilizzare Educandy.

Vittoria Paradisi è docente di lettere e di sostegno, animatrice digitale, attualmente in servizio presso l'Ics "Michelini Tocci" di Cagli (Pesaro e Urbino), formatrice e appassionata sperimentatrice di strumenti didattici digitali e di nuove tecnologie come le flipped classroom

