Come creare una lezione on line con Blendspace (VIDEO)

Blendspace

Blendspace è una web app che rende possibile creare lezioni in modo semplice e veloce, raccogliendo e organizzando i materiali in uno spazio virtuale e condividendoli con i propri studenti.

Come funziona Blendspace? L'insegnante svolge un lavoro di ricerca e di selezione delle risorse multimediali sul web. Le organizza e le condivide con la propria classe.

Seguite le istruzioni nel video tutorial di Vittoria Paradisi.

Vittoria Paradisi è docente di lettere e di sostegno, animatrice digitale, attualmente in servizio presso l'Ics "Michelini Tocci" di Cagli (Pesaro e Urbino), formatrice e appassionata sperimentatrice di strumenti didattici digitali e di nuove tecnologie come le flipped classroom.

