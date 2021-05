A settembre da dove riparte la scuola? – Webinar di Focus Scuola (20/5/2021)

Stampa

Focus Scuola

In questi mesi me lo son chiesto tante volte: a settembre da dove ripartirà la scuola? A oggi è difficile immaginare come e se riapriremo le aule tra tre mesi. Per ora siamo concentrati su questa fase finale dell’anno scolastico: sulla nuova valutazione; sui libri da adottare per le nuove classi; sui compiti per le vacanze (per chi li dà). Eppure settembre è dietro l’angolo e non possiamo arrivare impreparati al suono della prima campanella.

Un’occasione per porsi insieme questo interrogativo e per trovare qualche risposta è quella offerta da Focus Scuola il 20 maggio 2021 alle ore 17 con un webinar gratuito con Susanna Mantovani, professoressa di pedagogia alla “Bicocca” di Milano (Clicca qui per iscriverti). Un incontro dove ho accettato volentieri di fare da moderatore per mettermi in discussione, per dialogare con chi ha chiaro fin da ora che il tempo post Covid potrà essere un periodo per fare il tagliando alla scuola e al nostro modo di fare lezione.

La professoressa Mantovani ci accompagnerà in questa ricerca: laureata in filosofia, è stata consulente per l’Oecd (l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), oltre che membro di numerose commissioni ministeriali per la definizione delle politiche educative italiane. I suoi interessi di ricerca riguardano in particolare lo sviluppo e l’educazione per la prima infanzia, l’organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia, le politiche per la famiglia e la formazione professionale per gli insegnanti e gli educatori.

Insieme a lei cercheremo di capire come far tesoro della didattica a distanza. Un esempio: i tanti alunni migranti che spesso tornano nel Paese natale dei genitori per alcune settimane, d’ora in poi, potrebbero continuare a fare scuola anche a migliaia di chilometri di distanza. Proveremo a domandarci come possiamo concretamente recuperare i deficit formativi lasciati dalla DAD sugli alunni più in difficoltà: dovremo puntare su alcune discipline, magari italiano e matematica? E ancora il nuovo anno scolastico ci porrà di fronte a scelte importanti che incideranno sulla qualità di vita degli insegnanti ma anche dei genitori: continueremo a fare colloqui online oppure torneremo a vedere in presenza mamme e papà costringendoli a lasciare in anticipo la scrivania o la catena di montaggio per vedere i maestri?

IL WEBINAR

Alex Corlazzoli e Susanna Mantovani a confronto il 20 maggio, per affrontare in maniera pragmatica le questioni che a settembre ci troveremo tra le mani.

QUANDO: giovedì 20 maggio, ore 17.00 Clicca qui per iscriverti

PRECEDENTI WEBINAR:

Webinar gratuiti per insegnanti – Il calendario 2021 di Focus Scuola

Corso di disegno - Spunti per la didattica sul ritratto e l'autoritratto (GUARDA IL VIDEO INTEGRALE)

Come disegnare la biodiversità – Webinar di Focus Scuola

Focus Scuola: come disegnare la biodiversità (Webinar 25/2/2020)