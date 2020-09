Vita da gemelli: cosa si prova a giocare, parlare, studiare con una fotocopia di se stessi?

Stampa

Com'è la vita da gemelli? Lo si può chiedere direttamente a loro. Ogni anno si tengono diversi raduni di gemelli in giro per il mondo. il più grande non poteva che tenersi in Usa a Twinsburg (cioè... città dei gemelli). Lì i gemelli possono conoscersi, divertirsi e ... sottoporsi a esami medici. Non perché sono malati, ma per aiutare la scienza a capire quanto l'ambiente esterno è in grado di modificare le persone (loro sono i campioni ideali, perché sono geneticamente identici).

Fotocopie

Ognuno di noi ha un patrimonio genetico (Dna) diverso dagli altri, un codice di informazioni che regola il nostro aspetto e che ci rende una persona unica al mondo. I gemelli identici (monozigoti), invece, hanno il Dna uguale, per questo si somigliano così tanto.

Vita da gemelli monozigoti: 2 al posto di 1

I gemelli identici sono chiamati monozigoti, cioè "dallo stesso uovo": nascono da una cellula uovo della mamma che si divide in due, e dà vita a 2 bambini al posto di uno. Come lo sono i gemelli Phealps, fratelli di Ron Weasley nel film di Harry Potter.

Dizigoti: vita da gemelli diversi

Può capitare che 2 cellule uovo diverse vengano fecondate nello stesso istante, dando vita ai "gemelli fraterni", detti dizigoti, con Dna diversi. Nella foto, un caso rarissimo: gemelli diversi anche nel colore della pelle.

In ogni caso, non si può scegliere di avere gemelli identici: le cause per cui succede sono ancora da accertare. I gemelli fraterni, invece, sono ereditari: se tu o un tuo parente ne avete uno, è più probabile che da grande abbiate fratelli gemelli. I gemelli però sono in continuo aumento: su quasi 8 miliardi di persone sulla Terra, 10 milioni sono gemelli identici e 125 milioni gemelli fraterni (in Italia sono circa 1 milione). Raramente, in media ogni 3000 gravidanze, nascono addirittura 3 gemelli insieme.

Caratteristiche tipiche dei gemelli

Lingua segreta. Spesso o gemelli inventano una lingua "personale", chiamata criptofasia, fatta di parole, versi e gesti che capiscono solo loro: una specie di linguaggio segreto che sviluppano perché, per imparare a parlare, invece di imitare un adulto come fanno gli altri bambini, si imitano a vicenda, come se fossero allo specchio.

Telepatia. Ai gemelli capita anche di sentire le stesse cose quando sono lontani. Enrico di Casargo (Lc), ad esempio, racconte che mentre gioca a calcio gli capita di sentire la voce del gemello Paolo che tifa per lui, e gli sembra di averlo vicino anche se è altrove. Questo capita perché sono più sensibili ai bisogni dell'altro fratello e, per questo, vivono le cose con più intensità.: quando vanno d'accordo non si stancano mai di giocare insieme, "ma quando litighiamo" assicura Paolo "ci arrabbiamo più dei fratelli normali".

Scambio di ruoli. Con la scusa che sono uguali, capita che compagni e genitori li trattano come se fossero un'unica persona. "I nostri amici" dicono Valentina e Simona, due gemelle di San Giuseppe di Comacchio (Fe) "per chiamarci gridano: GEME!, così almeno una di noi, non importa quale, si gira". Ma esiste un modo per capire se chi hai davanti è Simona o Valentina? Bè la mamma e la sorella maggiore Cinzia ci riescono, anche se non sanno spiegare come fanno.

A volte, soprattutto da piccoli, i gemelli tendono a fare le stesse scelte, a frequentare la stessa scuola e a condividere tutto... persino i fidanzati. Come è capitato a Simona, il cui ragazzo in autobus si sedeva sempre vicino a Valentina, riempiendola di parole così dolci che a lei non conveniva svelare di essere... la gemella sbagliata!

Uguali ma diversi

A mano a mano che diventano grandi, però, come succede a tutti i fratelli, anche la vita da gemelli stufa: Andrea e Nicolò per esempio, hanno amici diversi, frequentano scuole separate e hanno smesso di vestirsi e pettinarsi allo stesso modo.

Anche quando crescono e si allontanano uno dall'altro però, continuano a vivere un'esperienza speciale, quella di avere un "sosia" per fratello.

Curiosità sulla vita da gemelli

1. Agli inizi del secolo scorso, Mary Austin ha avuto 13 parti gemellari con 2 bambini, e 6 parti con tre, per un totale di 44 figli nell'arco di 33 anni.

2. Michael e James Lanier abitano in Michigan (Usa) e sono alti 2,23 metri! Hanno anche una sorella, Jennifer, che però è alta solo 1,57 cm.

3. Due gemelle giapponesi, vissute fino a 107 anni, si chiamavano Kin Narita e Gin Kanie, cioè Oro e Argento.

4.Nel 1997 a Des Moines, Iowa, Usa, nascono 7 gemelli: Kenneth, Nathaniel, Brandon, Joel, Kelsey, Natalie, e Alexis.

5. In Russia esiste una scuola per gemelli.