Tra voi: Come dico a una mia compagna che mi piace?

Vorrei mettermi insieme a una della mia classe, ma ci ho già provato con lei più volte fallendo sempre. Mi potete dare qualche consiglio?

Leonardo

LE RISPOSTE DEI FOCUSINI

Prova a capire cosa le interessa, cerca di farla ridere e cerca di impressionarla ma senza sembrare sfacciato e fatti vedere come un bravo ragazzo, magari così riesci a conquistarla anche se dipende comunque da lei e dal suo carattere.

Lucrezia

Ciao, puoi:

1) mandarle un messaggio con scritto ciò che provi (il mio fidanzato ha fatto così perché aveva paura);

2) farle un piccolo regalo;

3) a scuola stare con lei il più possibile così le diventerai simpatico e vedrai che ti apprezzerà.

Spero che funzioni Ciao!

Sabry

Caro Leonardo, le opzioni sono due:

- se continua a dirti di no, evidentemente non ti merita. Ci saranno altre ragazze carine che conosci, e soprattutto, non ti preoccupare, sarà il destino a farti incontrare quella giusta!

- prova a lasciarla un po' in pace, forse sarà lei a fare il primo passo! In ogni caso, sii gentile con lei e falla ridere! Magari ora ti trova brutto, ma presto potrebbe cambiare idea!

Spero di esserti stata utile! Buona fortuna

Greta29

Leonardo,

ti capisco benissimo. È tremendo quando una persona che a te piace non ricambia. Ci sono passata anche io. Ti consiglio di non fissarti e lasciare correre. Intanto prova a fare dell'altro per distrarti. Magari capirai che poi non ti piace realmente. E se invece ti piace ancora io direi di riprovare dopo un po' di tempo. Prova.

~la.danzis~

Ciao Leonardo,

tu hai detto che ci hai sempre provato con lei ma non dimostrava affetto quindi ti consiglio di lasciarla perdere per un po' di tempo. Vedrai che prima o poi lei tornerà da te e ricorda: in amore vince chi fugge!

;)the_aliz

Ciao Leonardo,

io non ne so molto di amore ma ne so qualcosa di consigli. Se davvero ti piace prova a fare così: falle vedere che non provi più interesse per lei, ma allo stesso tempo dimostrale che sei gentile, simpatico, carino disponibile... Vedrai che capirà che persona sei e tornerà strisciando ai tuoi piedi! E, se non lo fa, vuol dire che non ne vale la pena.

G.G.

Ciao,

devi essere più gentile e simpatico con lei e fare cose insieme tipo andare al cinema, offrile uno spuntino, comprale un regalo che le piaccia...

Vedrai che poi ti accetterà!

Sofia

Ciao,

ti consiglio di lasciare perdere per un po' e aspettare finché lei non capisce.

Oppure fai come ho fatto io, cioè ho capito che la scuola e l'informatica erano più importanti di lui per me.

Nel frattempo, per consolarti, cerca di stare un po' più con la tua famiglia e con i tuoi amici.

Un’ultima opzione: aspetta che il tuo cuore guarisca come ho fatto io, perché mi sono innamorata persa di uno della mia classe, ma per le medie poi lui è andato con la sua famiglia in un'altra città e non so se lo rivedrò mai più.

Chiara_I22

Caro Leo,

ti consiglio di dirle quanto le vuoi bene, di scriverle una lettera, di dedicarle una poesia o di farle un regalo fantastico per il compleanno. Una volta mi piaceva una ragazza, ho fatto esattamente questo e ho scoperto di piacerle perciò segui il cuore.

Fammi sapere come è andata ok? Ciao.

Davide

Caro Leonardo,

forse potresti parlarle (o scriverle un biglietto) e spiegarle che ti piace con tutto il tuo cuore.

Spero che funzioni, in bocca al lupo.

Caren

Potresti chiederle perché hai fallito la prima volta così capiresti cosa è andato storto e potresti rimediare. Buona fortuna

Sara

Caro Leonardo,

ti suggerisco di regalarle una cosa che le piace.Guardala sempre con un sorriso!

Ciao,

Agnese

Caro Leo,

dovresti iniziare ad aiutarla, magari con i compiti, e stare un po' con lei senza farle capire che ti piace. Poi, quando ti sentirai pronto, prova a scriverle un bigliettino con dei disegnini chiedendole se vuole stare con te. Secondo me funzionerà.

Irene

Ciao,

ti consiglio, se non ci hai già provato, di parlare di un argomento che avete in comune; potrebbe farle piacere e farvi avvicinare.

Vicky07

Secondo me, non devi provarci con tanta insistenza: dovresti capire davvero se le interessi, altrimenti è inutile. Non si può obbligare qualcuno a provare qualcosa.

MartyRusso07

Caro Leonardo,

dimostrale che tu sei una brava persona, fatti valere!

Aiutala quando ne ha bisogno, spiegale un compito che non capisce e difendila se le succede qualcosa. Falle capire che sei un bravo ragazzo e che le vuoi bene! Se non funziona neppure cosi, con i nostri consigli, allora vuol dire che non ti merita!

Nonostante tutto testa alta, succede a tutti nella vita, e se lei non ti vuole vuol dire che c’è qualcuno la fuori che ti sta aspettando! Fidati! Buona fortuna!

Beatrice