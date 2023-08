Test: Sei permaloso?

Stampa

Hai la pellaccia dura e le critiche ti entrano da un orecchio per uscire dall’altro? O sei talmente suscettibile che basta una frase per rovinarti la giornata o chiudere un’amicizia? Te ne infischi del giudizio degli altri o soppesi e valuti ogni singola parola che ti viene rivolta? Insomma, sei permaloso o no?

Per scoprirlo, fai il nostro test. Comincia prendendo un foglio e una matita: non cercare di ricordarti le risposte a memoria.

Poi, leggi le 10 domande qui sotto e scegli una risposta annotando la lettera corrispondente.

Alla fine conta le diverse lettere che hai ottenuto: la maggioranza di una lettera ti indicherà se e quanto sei permaloso (in caso di parità di lettere sommate, leggi entrambi i profili).

Pronto? Via col test!

1 - Fanno una battuta un po’ cattivella su di te

A - Ridi anche tu

B -Rispondi per le rime e ti passa subito

C -Ci rimani molto male

2 - Chi arriva tardi a un appuntamento

A - Non ti rispetta: gli fai una ramanzina e la prossima volta lo farai aspettare

B - Lo capisci: può succedere a tutti

C - Deve avere una buona scusa

3 - Un tuo amico ti fa lo sgambetto

A - Certamente voleva scherzare, lo perdoni subito

B - Resti arrabbiato per un po’, ma poi ti passa

C - Tra voi è finita a meno che non chieda scusa in ginocchio

4 - Incontri dopo tanti anni un tipo che ti stava antipatico

A - Lo saluti, ma dimostri indifferenza

B - Non lo saluti e cerchi di evitarlo

C - Chissà, magari col tempo è diventato simpatico

5 - C'è che qualcuno parla male di te

A - Spari anche tu un sacco di cattiverie alle sue spalle

B - Gli chiedi come mai

C - Ma chi se ne importa, la brutta figura la fa lui

6 - Non ti hanno invitato a una festa

A - Ci rimani malissimo: è una cosa molto grave

B - Ti imbuchi alla festa per ripicca

C - Trovi di meglio da fare, d’altronde mica si possono invitare tutti

7 - Un tuo compagno ti nega un passaggio in bici

A - Forse ti odia, ci rimugini su per giorni

B - Provi a convincerlo in tutti i modi

C - Mettendoti nei suoi panni forse anche tu gli avresti detto di no

8 - I tuoi compagni ti prendono in giro per il tuo maglione

A - La cosa non ti scalfisce: ognuno ha i suoi gusti

B - Sono maleducati e insensibili: ti arrabbi molto

C - Sdrammatizzi commentando il loro abbigliamento senza pietà

9 - Ti fanno un complimento esagerato

A - Probabilmente si stanno prendendo gioco di te

B - Ringrazi, ma queste cose non influenzano il tuo umore

C - Non ci credi fino in fondo, ma alla fine sei contento

10 - Un tipo che conosci di vista non ti saluta

A - Sopravviverai lo stesso

B - Tanto ti stava già antipatico

C - Lo saluti tu per sfidarlo

ORA VAI A VEDERE I PROFILI!