Test: E tu che estate sei?

Stampa

Getty Images

Test delle vacanze! Finalmente puoi riposarti, divertirti, farti nuovi amici e provare nuove esperienze… Ok, ma quali? Il primo passo per scegliere bene come passare il tempo, che sia al parchetto sotto casa, al mare o in montagna, e anche per incontrare altre persone, è... sapere bene chi sei e cosa ti piace.

Ma tu, in realtà, quanto ti conosci? Sei un* ragazz* intraprendente che non perde nessuna attività da spiaggia, dai castelli di sabbia alla pallavolo al windsurf? O sei un tipo riflessivo da passeggiate, che ammira panorami incantevoli e ama osservare gli animali nel loro ambiente naturale? O sei magari tra coloro che scelgono di passare i lunghi pomeriggi estivi fra un torneo di playstation e i ghiaccioli? Sia come sia, fai questo test per vedere quante ne sai… su di te!

INIZIA IL TEST

1. UNA COLONIA DI FORMICHE MINACCIA LA COPERTA E IL TUO PIC-NIC, COME REAGISCI?

A. Il tuo primo pensiero è per il cibo: senza neppure alzarti metti al sicuro il panino e rotoli nell’erba fuori dalla portata dell’invasore.

Il tuo primo pensiero è per il cibo: senza neppure alzarti metti al sicuro il panino e rotoli nell’erba fuori dalla portata dell’invasore. B . Ti assicuri che non siano le temibili formiche rosse, che potrebbero anche mordere, controlli con attenzione la tua pizzetta e urli per chiedere aiuto agli adulti.

. Ti assicuri che non siano le temibili formiche rosse, che potrebbero anche mordere, controlli con attenzione la tua pizzetta e urli per chiedere aiuto agli adulti. C. Ti chini osservando la colonna di insetti e il suo carico di briciole, poi cerchi di individuarne la direzione per arrivare fino al formicaio, noncurante del banchetto in corso sulla coperta da picnic.

Ti chini osservando la colonna di insetti e il suo carico di briciole, poi cerchi di individuarne la direzione per arrivare fino al formicaio, noncurante del banchetto in corso sulla coperta da picnic. D. Ti alzi come un fulmine e metti in salvo tutti i viveri nella cesta. Non basta: scavi una piccola trincea tutto intorno alla coperta e poi la riempi d’acqua, per fronteggiare ogni possibile nuovo attacco.

2. TI STAI ANNOIANDO E CERCHI UN’IDEA PER PASSARE IL TEMPO. A UN TRATTO VEDI UN GRUPPETTO CHE GIOCA A PALLONE…

A. Decidi di restare a guardare, stando comodamente ai bordi del campo, mentre tifi silenziosamente per l’una o per l’altra squadra.

Decidi di restare a guardare, stando comodamente ai bordi del campo, mentre tifi silenziosamente per l’una o per l’altra squadra. B. Vorresti proporti per giocare ma la tua testa si riempie di “mi vorranno?” e di “sembrano più bravi di me…”. Così rimani a guardare, con le mani che sudano un po’.

Vorresti proporti per giocare ma la tua testa si riempie di “mi vorranno?” e di “sembrano più bravi di me…”. Così rimani a guardare, con le mani che sudano un po’. C. Consideri le due squadre in campo, osservi i giocatori squadra fa subito gol. Hai trovato il tuo ruolo: allenatore.

Consideri le due squadre in campo, osservi i giocatori squadra fa subito gol. Hai trovato il tuo ruolo: allenatore. D. Valuti tutto e ti chiedi come potresti aiutare, poi ti proponi al momento giusto per ricoprire il ruolo che manca: c’era proprio bisogno di un rinforzo a centrocampo!

3. DURANTE UNA GITA IN MONTAGNA IL SENTIERO ATTRAVERSA IL RECINTO DELLE MUCCHE. CHE FAI?

A. Fare un giro alternativo allungherebbe la strada e tu hai già camminato troppo: non se ne parla! Fai finta di niente e ci passi in mezzo.

B. Mentre ti chiedi se le mucche abbiano mai assalito qualcuno gli altri sono già passati,

rimani solo tu… chiudi gli occhi e corri!

C. Osservi gli animali che ruminano indifferenti ai passanti; siccome sai che non bisogna muoversi velocemente, perché potrebbero spaventarsi, mantieni un passo rilassato

e sei subito di là.

D. Le mucche non ti preoccupano ma qualche loro “ricordino” potrebbe rovinarti le scarpe nuove…Non c’è problema: con il sacchetto del pranzo realizzi due sovrascarpe perfette!

4. IN SPIAGGIA, VEDI UN BAMBINO PICCOLO CHE SI GUARDA INTORNO TUTTO SOLO. COSA FAI?

A. Dal tuo posto all’ombra gli chiedi se va tutto bene ma lui è spaventato e non si avvicina; allora gli offri un pezzetto di anguria e chiedi una mano ai tuoi genitori per aiutarlo.

Dal tuo posto all’ombra gli chiedi se va tutto bene ma lui è spaventato e non si avvicina; allora gli offri un pezzetto di anguria e chiedi una mano ai tuoi genitori per aiutarlo. B. Deve essere spaventoso perdersi e non trovare più i genitori! Perciò ti metti a cercare la sua famiglia… in compagnia di tua mamma: per non rischiare di perderti anche tu!

Deve essere spaventoso perdersi e non trovare più i genitori! Perciò ti metti a cercare la sua famiglia… in compagnia di tua mamma: per non rischiare di perderti anche tu! C. Capisci subito che il bimbo si è perso; vai dal bagnino e gli racconti nei dettagli cosa è successo in modo che possa fare un annuncio a tutta la spiaggia dagli altoparlanti.

Capisci subito che il bimbo si è perso; vai dal bagnino e gli racconti nei dettagli cosa è successo in modo che possa fare un annuncio a tutta la spiaggia dagli altoparlanti. D. Ti avvicini al bambino e gli chiedi come si chiama. Gli fai alcune domande per rassicurarlo e per capire come si è trovato lì. Così lo puoi riportare tranquillamente al bagno “Stella marina” dove i suoi genitori lo aspettano.

5. AL TORNEO DI BEACH VOLLEY, A UNA SQUADRA SERVE UN GIOCATORE IN PIÙ E

VOGLIONO COINVOLGERTI. COSA RISPONDI?

A. Naaa, fa troppo caldo oggi,però resto volentieri a guardarvi giocare mentre mi gusto il mio

gelato rinfrescante.

Naaa, fa troppo caldo oggi,però resto volentieri a guardarvi giocare mentre mi gusto il mio gelato rinfrescante. B. Non credo di essere capace e poi mi pare uno sport pericoloso,tirate certe pallonate…

Non credo di essere capace e poi mi pare uno sport pericoloso,tirate certe pallonate… C. Lo sapete che la sollecitazione dei muscoli dorsali intensa e prolungata può provocare un risentimento muscolare importante? Quindi io non gioco però, se volete, posso arbitrare, conosco tutte le regole!

Lo sapete che la sollecitazione dei muscoli dorsali intensa e prolungata può provocare un risentimento muscolare importante? Quindi io non gioco però, se volete, posso arbitrare, conosco tutte le regole! Certo, gioco con voi molto volentieri, grazie! La pallavolo è uno dei miei sport preferiti insieme al calcio, alla pallanuoto, alla corsa, al ciclismo, all’ippica, al tiro alla fune e alle freccette.

6. A UN TORNEO DEL TUO VIDEOGAME PREFERITO PARTECIPANO ANCHE I “PRO” E

VINCERE SARÀ QUASI IMPOSSIBILE…TI ISCRIVI?

A. Giocare ti piace ma fra un duello e l’altro dovresti aspettare e le sedie non sembrano così comode… Vai solo a dare un’occhiata.

B. Non potresti mai "esibirti" davanti a un pubblico e, con tutti quei campioni, rischieresti una brutta figura: te ne vai a casa a giocare con i tuoi amici.

C. Iscriverti a un torneo così impegnativo ti sembra un’ottima idea e pensi di avere delle chance; ti basterà studiare le tattiche di gioco dei tuoi avversari per coglierli di sorpresa!

D. Certo che ti iscrivi, e già ti immagini a vincere contro tutti i pronostici grazie alla tua serie di colpi segreti!