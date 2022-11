Test | Quale supereroe si nasconde in te?

Stampa

Tutti abbiamo un "superpotere" nascosto (evviva!) ma spesso non lo conosciamo o non lo usiamo nel migliore dei modi. Fai il test di Focus Junior e scopri qual è il tuo punto di forza. E ricorda, se utilizzi male i tuoi superpoteri (o non sai di averli), possono diventare i tuoi punti deboli!

Per cominciare prendi un foglio e una matita: non cercare di ricordarti le risposte a memoria perché sono 12. Presi? Bravo! Adesso leggi le domande qui sotto e scegli una sola risposta annotando la lettera corrispondente. Alla fine conta le diverse lettere che hai ottenuto: la maggioranza di una lettera ti indicherà il profilo del Supereroe che si annida in te (in caso di parità leggi entrambi i profili).

Pronti? Via con le domande!

1 - Quale di questi sport ti piacerebbe praticare?

A - Free climbing

B - Salto in lungo

C - Bungee jumping

D - Motociclismo

E - Pallavolo

2 - Quale professione vedi più adatta a te per quando sarai grande?

A - Fotografo

B - Scienziato

C - Manager

D - Camionista

E - Astronauta

3- Per presentarti ad un appuntamento importante che camicia/vestito scegli?

A - A quadretti, a fiori.

B - Verde

C - Nero

D - Di jeans

E - Bianco

4 - Qual è il tuo mezzo di trasporto ideale?

A - Il tram

B - La bicicletta

C - Un auto potente

D - La moto

E - L'aereo

E adesso passa alla seconda parte del test per le altre 4 domande