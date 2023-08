Stress da rientro a scuola, come affrontarlo?

Stampa

Ormai le vacanze sono finite e c’è chi è già rientrato a lavorare, mentre tu ti stai godendo gli ultimi giorni prima del rientro a scuola. Però, invece di spassartela, senti che c’è qualcosa che non va: pensare al back to school ti mette in agitazione, e non soltanto perché non hai ancora finito i compiti.

Sei in buona compagnia: esiste lo stress da rientro a scuola, e adesso ti spieghiamo cos’è e come tenerlo a bada.

I sintomi dello stress da rientro

Ti starai chiedendo, ma che significa stress da rientro? Come faccio a capire se mi sento strano/a per quello o per qualcos’altro? Se sei rientrato/a da poco dalle vacanze (o addirittura stai per rientrare) e dormi male, ti senti a disagio, non hai voglia di fare niente e ti viene l’ansia a pensare al lavoro o alla scuola, potresti soffrire di un disturbo vacanziero.

Perché si può soffrire di ansia prima di tornare a scuola o a lavorare

L’ansia o stress da rientro è qualcosa che provano molte persone, grandi e piccine. Non ha a che fare con l’età, ma dipende da molti altri fattori. Anche gli adulti possono essere turbati all’idea di tornare a lavorare, anche se in vacanza dicevano il contrario. Numerosi studi hanno infatti dato una spiegazione a questo fenomeno diffuso, che ha a che fare sia col carattere che con il modo in cui si gestisce il lavoro o la scuola.

Uno studio ha evidenziato che le vacanze fanno bene, ma solo se si è già sereni alla base e si ha soltanto bisogno di staccare. In poche parole, se parti sereno, potrai godertele appieno e al rientro gli effetti positivi delle ferie saranno ancora presenti. Se invece già prima della partenza sei stressato/a, gli effetti benefici della vacanza svaniranno in fretta.

Un altro studio ha dimostrato sempre come le vacanze siano positive per rilassarsi e ripartire riposati, ma solo se il lavoro non è una grande fonte di preoccupazione. Si può facilmente ipotizzare che lo stesso valga per la scuola! Perciò, se hai appeno finito le ferie e l’idea di tornare a scuola ti manda in ansia, è probabile che il problema sia proprio nel modo in cui vivi la scuola.

Come superare lo stress da rientro

Che fare, quindi, se si è stressati, ansiosi e tristi per il rientro? Puoi mettere in pratica qualche consiglio o trucco per non farti prendere dal panico e provare a goderti gli ultimi giorni di vacanza.

Ecco cosa puoi fare:

Dormire con regolarità : se l’idea di dover ricominciare a svegliarti presto ogni mattina ti spaventa, inizia col mettere la sveglia ogni giorno un quarto d’ora o mezzora prima, e ricordati di anticipare anche l’ora in cui vai a letto

: se l’idea di dover ricominciare a svegliarti presto ogni mattina ti spaventa, inizia col mettere la sveglia ogni giorno un quarto d’ora o mezzora prima, e ricordati di anticipare anche l’ora in cui vai a letto Fai uno schema per finire i compiti : sei nel panico, non ce la farai mai? Non mollare! Il miglior modo per finire i compiti in tempo è farti uno schema di lavoro per ogni giorno, per esempio se devi leggere un romanzo, dividi il numero delle pagine per il numero dei giorni che ti restano, e lo stesso fai con le pagine dei compiti

: sei nel panico, non ce la farai mai? Non mollare! Il miglior modo per finire i compiti in tempo è farti uno schema di lavoro per ogni giorno, per esempio se devi leggere un romanzo, dividi il numero delle pagine per il numero dei giorni che ti restano, e lo stesso fai con le pagine dei compiti Mangia sano : il cibo ha effetti sul tuo umore, se mangi troppe merendine gli zuccheri possono creare sbalzi e addirittura renderti triste; inizia a consumare più regolarmente frutta e verdura

: il cibo ha effetti sul tuo umore, se mangi troppe merendine gli zuccheri possono creare sbalzi e addirittura renderti triste; inizia a consumare più regolarmente frutta e verdura Rivedi i tuoi compagni : se sei stato/a a lungo lontano da casa, iniziare a rivedere i tuoi amici può essere un ottimo modo per riprendere confidenza con la scuola

: se sei stato/a a lungo lontano da casa, iniziare a rivedere i tuoi amici può essere un ottimo modo per riprendere confidenza con la scuola Datti degli obiettivi : se l’anno scolastico ti spaventa, cerca di concentrarti su quello che ti piace di più e di darti degli obiettivi più realistici su quello che ti piace o riesce meno

: se l’anno scolastico ti spaventa, cerca di concentrarti su quello che ti piace di più e di darti degli obiettivi più realistici su quello che ti piace o riesce meno Fai un detox digitale: questo è lo scalino può duro, ma puoi farcela! Durante le vacanze avrai passato più tempo del solito sui social, prova ad allontanarti un po’ dal telefono e fai delle camminate, guarda dei vecchi film, leggi fumetti o chiacchiera con qualcuno, il tuo umore ne gioverà!

Lo stress da rientro colpisce molte persone, anche giovani, che hanno paura di tornare a scuola e di riprendere la routine. Fai una lista di buoni propositi e non lasciarti scoraggiare, puoi vivere un anno bellissimo!