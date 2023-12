Sci: 12 regole per divertirsi (senza farsi male)

Stampa

@amsi

Le vacanze di Natale spesso sono l’occasione per passare qualche giorno in montagna e per divertirsi sugli sci. Sole, neve, paesaggi incantati e la possibilità di sfrecciare sulle piste in totale libertà, rispettando la natura: sciare è davvero fantastico!

Quando si scia o si va con lo snowboard, però, è indispensabile seguire delle regole ben precise per evitare di mettere in pericolo sé stessi e gli altri sciatori. Ecco perché l'A.M.S.I., associazione maestri sci italiani, ha stilato un elenco di 12 regole per sciare in sicurezza. Dal rispetto per gli altri alle precedenze da dare e tenere, dalla velocità alle istruzioni sul sorpasso e le soste, fino alla scelta della direzione e le traiettorie, ecco l'elenco di “buoni consigli” per divertirsi in sicurezza.

1. Rispetto per gli altri

Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno.

2. Padronanza della velocità

Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità, nonché alle condizioni generali e del tempo.

3. Scelta della direzione

Lo sciatore a monte il quale, per la posizione dominante, ha la possibilità di scelta del percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4. Traiettorie

Bisogna prestare attenzione alle traiettorie degli sciatori in considerazione del tipo di sci utilizzato, telemark, carving o snowboard.

5. Sorpasso

Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato.

6. Spazio minimo per il sorpasso a bordo pista

È buona norma che lo sciatore non curvi sul bordo della pista, ma lasci sempre uno spazio sufficiente per agevolare il suo sorpasso.

7. Attraversamento e incrocio

Lo sciatore che si immette su una pista o attraversa un terreno di esercitazione, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta.

8. Sosta

Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di assoluta necessità, sulle piste e specie nei passaggi obbligati o senza visibilità. In caso di caduta lo sciatore deve sgombrare la pista il più presto possibile.

9. Salita e discesa a piedi

Lo sciatore che risale la pista deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a evitare ciò in caso di cattiva visibilità. Lo stesso comportamento deve tenere lo sciatore che discende a piedi la pista.

10. Rispetto della segnaletica

Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica delle piste.

11. In caso d’incidente

Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

12. Identificazione

Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità.