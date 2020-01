Perché il solletico fa ridere?

Stampa

Quando qualcuno vuole farci una vera tortura non c'è arma migliore del solletico. Più di ogni altra cosa il solletico può causare delle reazioni di ridarella infinita. Mal di stomaco, lacrime ma anche tanto divertimento. Inoltre il sorriso è contagioso come lo sbadiglio .

Ma perché quando ci solleticano ripetutamente ridiamo? Scopriamolo insieme.

UNA RISPOSTA DEL NOSTRO CORPO

Il solletico è una reazione fisiologica involontaria scatenata dal tocco improvviso di una parte del corpo. La risposta a questo tocco improvviso è caratterizzata da movimenti non controllati e tante tante risate.

Perché si ride? La reazione è psicologica e cambia da persona a persona.

C'È CHI RIDE DI PIÙ, CHI RIDE DI MENO

Alcune persone, più vulnerabili, ridono di più e tendono a imitare l'atteggiamento di chi provoca il solletico. Se la persona che provoca il solletico è divertita e ride, chi riceve riderà. Lo sapevate che ci sono alcune persone così sensibili che iniziano a ridere ancor prima che qualcuno le tocchi?

Ma se vi concentrate e non vi lasciate andare, non riderete. Ci sono persone che, addirittura, provano dolore se sottoposte a solletico. Il solletico, inoltre, funziona solo se provocato da altri e su zone del corpo meno sensibili al tatto: il solletico sulle mani, per esempio, ricche di nervi, non lo soffre nessuno.

Voi che reazione avete con il solletico? Vi piace o non lo sopportate?