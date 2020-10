Gli errori dei professori segnalati dai Focusini

Stampa

Gli errori dei professori che ci avete segnalato sul sito

ulli_hsm una volta un bambino ha detto che all'alba albeggia perchè a dir la verità al tramonto tramonteggia e la maestra ha incominciato a dire che quando piove pioveggia (per scherzare) e senza farlo apposta ha detto: -e quando è scuro? scurreggia!!!!!!!!- tutti quanti si sono messi a ridere!!

Arianne Napa 1 volta la mia prof di mate era incavolata nera con 2 miei compagni xkè facevano casino, allora lei ha urlato: "DANIEL E CANTINAZZI!!". "Daniel e Cantinazzi" son la stessa persona!!

Fedex96 La mia prof di ita ha detto che le femmine sono allegre puledrine che corrono (studiano) da sole felici e libere, i maschi sono dei buoi con un palo nel sedere per farli andare avanti.

Punktime Un giorno abbiamo detto alla nostra ex prof. di storia e geografia che eravamo stanchi per studiare. Lei si è alzata e ci ha fatti alzare ci ha fatto chiudere gli occhi e ci ha detto: "Immaginate una distesa di erba verde, state respirando nella natura... Calma, rilassatevi siete in pace con il mondo. Bene adesso, svegliatevi e prendete il libro che oggi c'è l'Abruzzo".

Rory My prof di restauro: "Voi non dovete dire quello che dicete...perché quello che dicete..."; "...voi dovete imparare tutto ciò che facevano i vostri nonni, i prosnonni (invece di bisnonni!)"

Comiao La nostra prof di italiano un giorno si è seduta e si è legata il golf in vita da sotto la sedia, così si è alzata con tutta la sedia!!!

Dely97 di ginnastica: "i maschi staranno da quella parte e le MASCHERE dall'altra... cioè le femmine dall'altra"

Merilunde Io vado in una scuola privata di suore... ma la mia prof. di tedesco, una volta,ha ruttato e gli è scappata una parolaccia...che ridere!

aeronautica '96 il mio prof di tecnica mi dice: disegnatemi un quadrato con base 10cm e altezza 8cm

gad Una volta la mia prof di mate ha detto:"Prendete la colla cocaina" al posto della colla Coccoina!!!!

vittorio97 una volta il mio professore di fisica (avrà + o - 74 anni) ci ha fatto vedere come si faceva un tiro a baseball e ha mandato la palla così in alto e veloce che si è rotto il vetro della finestra della palestra!!!

Donzelli la mia prof di mate porta i capelli a mongolfiera. Ogni volta che qualcuno apre la porta i capelli si gonfiano. Tutta la classe si mette a ridere.

Superdialga il prof che non ricorda il nome di Lincon: "Dai ragazzi quell'uomo buffo col cappello"... e l'alunno R.: "chi, Willy Wonka"?

Chiccapi alle elementari la mia maestra diceva bàuli anzichè baùli

superkaro Una mia ex maestra delle elementari (io ero in prima!) mi diceva "che schifo non mattere le dita nel naso!!!" e lei dopo un attimo faceva le PALLINE con il CERUME!!! ma che schifo! mi vorrei al posto del bidello!!!

il prof di musica si sforfora sulle nostre verifiche e addenta il mandarino come fosse una mela. quando nevica tutti dicono: "è IL G. CHE SI SFORFORA!" oppure "è la forfora del g."

Tattapina pensate ke 1 volta doveva uscire dalla classe e ha bussato alla porta x uscire e poi ha detto: "che scema!" ed è uscita.

Ale'97 la mia prof. di italiano una volta ha scritto sulla lavagna "terrone" invece di terrore

gre.97 una volta è venuta una prof a farci una supplenza... appena è arrivata ci ha fatto spostare i banki dal muro... xk secondo lei nelle tende ci sono le impurità! ahahah adesso ogni volta ke vedo una tenda mi viene l'impurità-fobia!

Ciclamina97 Hihi!! La mia professoressa di geografia dice che il lago Trasimeno si trova nel Lazio!! Ahahahahah!!!

gre.97 la prof di tecnica (insopportabile!) stava scrivendo alla lavagna... poi visto ke facevamo kiasso si è voltata verso di noi è ci ha lanciato un urlaccio! poi ci fa: "dove avete messo il pennarello?!?! allora! ditemi dov'è!" e noi: "ma prof qua nn c'è nnt!" ad un certo punto la prof scappa fuori dicendo: "ah eccolo!". e noi incuriositi: "dov'era prof?" e lei imbarazzata:"in tasca".

friffra96 La mia prof di religione dice sempre "eh", tipo: "Mosè lo hanno trovato nel Nilo, eh?", "lo ha preso la figlia del faraone, eh?", "avete capito, eh?".

leonard la prof di musica è una maniaca dell' ordine e della perfezione: vuole i banchi che coincidano perfettamente con i contorni della mattonella .

bascittedda il mio prof di arte ha provato a fare un cubo e gli è uscito una schifezza!!!!!!

gully'96 una volta la mia prof di italiano storia e geografia (le insegna tt e 3) il gg dll elezioni ha parlato d Obama......ma l'ha kliamato OSAMA BILLADEN!!!!!!!!!!!

TocToc La prof di italano : "Ragazzi...vi contano i torni

lael97 alle elementari la maestra di matematica in classe per 2 volte ci ha tirato addosso le scarpe

VannyLB La prof. di artistica dice parolacce,la prof . di storia sembra che si metta il burro di cacao direttamente per tutta la faccia,il prof. di tecnologia usa tecnologie paleolitiche e se facciamo caos lui si arrende e non interviene

Mclarenino ke dire della mia prof di italiano..............Ha 74ANNI!!!!!!!!!!!

night thestral nll classe di fianco stavano suonando il cha cha cha della segretaria e il mio prof di storia si è messo a skulettare!!!!

p4squ4l3 ti espurgo

IlariaCiciori95 mia prof stava scrivendo, mi e caduta la gomma x terra e lei:-Avanti!- le stavo x dire k nn aveva bussato ness1 ma lei mi ha detto:-Zitta. AVANTIII! ha gridato e la classe è sbottata in una risata generale

Giagabry Eravamo in palestra e stavamo facendo il quadro svedese; il prof allora dice: "Siete proprio bravi, potete fare il provino di Maria Filippa!!!!" [[anzichè Maria de Filippi]]

bimba96 il marito dellla mia prof di lettere è un prof di matematica e non sa coniugare nemmeno un verbo! pensate che dice :"se io debbi andare in aula...". un giorno è venuto nella mia classe e ha detto dopo qualche minuto: "mannaggia la pecora!"

Nerina La prof. di musica, qst lunedì (x teoria), x spiegarci ke la musica è nata con gli ominidi (i primi uomini) si è messa con le braccia penzolanti e ha iniziato a fare il verso di una scimmia (ke si sta strozzando, con i "huck hikk")!!!

violetta97 Una volta i miei compagni di scuola si sono comportati male e la prof. ha detto:"Guardate che io mica sono furba!".In realtà voleva dire che lei non era tonta.

kikka97' O_°" quando hanno bussato alla porta la mia prof ha risposto "pronto??"

xp8 il my ex professore di disegno aveva sempre i capelli unti e lasciava fare tutto agli allievi, lui si sedeva sulla sedia e aspettava tranquillamente la fine delle 2 ore nn dicendo niente.

xp8 il my professore di storia dice parolacce e si pulisce sempre le orecchie in classe.

Punktime Durante l'ora di arte si è sentite suonare un cellulare e la prof. fa:"Di chi è questo cellulare che lo faccio sospendere......................Ah no è il mio"

sirenetta'95 La mia prof di musica: "Dunque Mozart era nato in TEDESCHIA!" ma no!" è in GERMANIA; GERMANIA prof, non TEDESCHIA!! dove andremo a finire....

BabaTerk l' anno scorso , in seconda, la prof di rel ( ke secondo me risale al paleolitico) ci fa': "eseguite l'esrecizio a pag...." dopo un minuto entra in 'meditazione' e si addormenta. E quella di ita? si trucca in classe durante le verifike!

L'Ary* Allora.. Io NE HO di prof strane..!! L'altro giorno la prof di storia ha dtt ke "Ha sposato una DAMIGIANA" e non una damigella (de gustibus...), La Prof di Mate ha dtt : "Quando si poteva SIGARETTARE in classe".. La NUOVA prof di tecnica TERRIFICANTE ha dtt -Voi pensate troppo!-

Ghironda a proposito di cell la prof di tecn lo tiene acceso quella di musica pure e così la metà delle prof

isa.14 Il mio prof. di tecnologia all'inizio dell'anno ha chiesto ad un nostro compagno da dove veniva e lui gli ha risposto che veniva da Santo Domingo e il prof ha riposto " ah e' dominicano tu?"!!

Pilsa la mia prof di mate ci dà calcoli difficilissimi e per risolverli lei usa la calcolatrice!

pocahontas96 La mia prof di tecnologia pensa ka la Lapponia sia uno stato e ci rimprovera se nn sappiamo qual è la capitale...

claudia marcelli una volta quella di italiano ci disse che Achille è un eroe dell' epica medievale!

Ellyelly la mia di ita si mette le minigonne snz le collant...ke skifo!

Anonimo la my prof di religione-...cm sapete noi facciamo la comunione sl cn le OSTRIKE!!!-

*Yellow Submarine96* il prof di storia conta"tre due uno "e all'uno fa il dito medio. quello di mate ha la cerniera dei pantaloni giù.

Caya La mia maestra di ita ha le unghie finte stra lunghe. Un giorno mi stava correggendo il tema x compito e un’unghia le è volata! Ke figura..

LapisTH La mia prof di lettere (anke di TokioDevil..io e lei stiamo a scuola insieme!XD)ha un posteriore enorme (circa 2banchetti di scuola) e viene sempre a scuola cn pantaloni strettissimi e si abbassa a terra x prendere i gessetti qnd cadono!

Rosy96 La mia prof di ita quando deve indicare le cosa alla lavagna usa sempre il dito medio! Mentre una volta a un mio compagno gli ha detto: VISTO KE NN VUOI STUDIARE, SPERO PROPRIO KE IL GIORNO DEGLI ESAMI TI ARRIZZOLI DALLE SCALE!