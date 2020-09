Giustificazioni divertenti e assurde sul diario

Stampa

Avete mai sentito i vostri compagni di classe inventare giustificazioni divertenti e assurde perché onn aevvano studiato, o per i ritardi?

Le giustificazioni più divertenti che si trovano sui diari degli studenti.

Lavoro minorile

Giustifico mio figlio per l'assenza del 20/05/07 perché doveva zappare l'orto e raccogliere le patate.

Mi scuso per non aver fatto i compiti, ma essendo ieri la festa del papà sono stato occupato tutto il giorno a preparare i bignè.



Non son potuto venire a scuola perché sono andato a raccogliere i funghi. Inoltre, la avverto che fra poco mi dovrò assentare per andare a castagne.

Segretissimo

Per motivi strettamente segreti mia figlia non ha potuto svolgere i compiti.

Presenza occulte

L'alunna C. D. giustifica il ritardo del 6-06-06 per paura di incontrare il diavolo.



Ieri non sono potuto venire a scuola perché l'oroscopo me lo sconsigliava.

Gli avventurieri

L'alunno F. P. giustifica il ritardo dicendo di esser stato inseguito da Godzilla e per sbarazzarsi dell'inconveniente dice di esser stato alla U. S. Army per lanciare un razzo contro il mostro.

L'alunno P. S. giustifica l'assenza del 4/5/07 dicendo di aver incontrato Lucignolo e di averlo dovuto accompagnare al paese dei balocchi. Chiedo urgentemente colloquio coi genitori.

L'alunno L. F non è venuto a scuola dal 31/10/06 al 23/11/06 causa traversata a nuoto del Pacifico.



Gentile professore, la prego di voler giustificare mio figlio dal non aver studiato perché non aveva capito niente della sua spiegazione.



Giovanni è arrivato in ritardo perché non riusciva a trovare l'Enterprise.



Causa forti venti contrari non sono potuto venire a scuola ieri.

Malattie rare

Mio figlio non è potuto venire a scuola in quanto affetto da pidocchiulosi ma adesso se ne è liberato.

Giustifico l'entrata posticipata causa ricerca delle sfere del drago (incompiuta).



Motivo dell'assenza del 13 novembre: Malato di bronco- dormolite.



Giustifico l'assenza del 12/05/99 dovuta a broncopolmopleurocatarrosassinosi.

Gentile prof. chiedo di giustificare l'assenza di mio figlio Luca G., del giorno 12-12-2006 poiché è rimasto bloccato al bagno a causa di uno sconvolgente problema intestinale.

L'alunno si giustifica dicendo di esser contaminato dal polonio 210.



Mirco non è potuto venire a scuola causa malattia di terzo tipo.

Cuori spezzati

Giulia è rimasta assente dalle lezioni per demotivazione e leggera depressione indotta dall'ormai ex- fidanzato.

L'alunno G. giustifica l'assenza del 6 Marzo dicendo: "La fidanzata del mio amico stava un po' a terra e io sono andato a consolarla a casa sua".



Richiedo il permesso di uscire alle ore 11.30 del 13/02/2003 per appuntamento amoroso.

Varie ed eventuali

L'alunno C. giustifica il ritardo dicendo: "Volevo finire il sogno di stanotte che era troppo bello".

L'alunno Marco R. giustifica l'assenza del 12/11 per: "mio fratello non usciva dal bagno".



Prego di voler giustificare mio figlio M. per tutte le assenze effettuate al sabato mattina. Purtroppo io ingenuamente gli ho creduto quando mi ha detto che nella nuova scuola al sabato non c'era lezione. Mi dispiace sinceramente.

