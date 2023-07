Giochi estivi | La staffetta di spugne

Stampa

SpongeBob doveva inizialmente chiamarsi SpongeBoy ma era anche il nome di uno straccio. Per questo si pensò a Bob ma venne aggiunta anche la parola "sponge" (spugna) per evitare che non si capisse che si trattava di una spugna e non di un pezzo di formaggio!

Fa caldo, siete in spiaggia o lungo il fiume. Avete già fatto il bagno, ma avete ancora voglia di bagnarvi e spruzzarvi addosso dell'acqua. Situazione perfetta per un gioco estivo divertentissimo, di squadra e ad alto tasso idrico: la staffetta di spugne! Scopriamo insieme come giocare!

COSA VI OCCORRE

2 secchi pieni d’acqua

2 spugne morbide da bagno

Bottiglie di plastica vuote

Come si gioca

Formate due squadre con i vostri amici . Ogni squadra ha davanti a sé , lontano, un secchio pieno di acqua fresca e dietro di sé delle bottiglie vuote (scegliete voi quante).

Al via, l’ultimo della fila deve correre verso il secchio, inzuppare la spugna, mettersi al primo posto. A questo punto il primo passa la spugna sotto le gambe di chi è ora in seconda posizione, e così via fino in fondo alla fila.

L’ultimo della fila dovrà spremere la spugna per far colare l'acqua nella bottiglia e correre a inzuppare nuovamente la spugna e far ripartire, così, il giro.

Vince la squadra che, spremendo la spugna, riempie più bottiglie. Una variante al gioco può essere, invece, far vincere la squadra che per prima arriva a riempire la bottiglia fino ad un livello stabilito!