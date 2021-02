Stampa

Per conquistare il cuore di qualcuno, a volte possiamo ricorrere anche all'aiuto di scrittori, aforisti e pensatori che nel tempo hanno racchiuso in poche parole concetti molto belli e profondi. Ecco quindi una breve lista di frasi famose per San Valentino.

Potete usarle per i vostri biglietti d'amore!

1) Amore non è guardarci l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.

(Antoine de Saint Exupéry)

2) La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare, così profondo il mio amore: più te ne do, più ne ho, perché entrambi sono infiniti.

(William Shakespeare)

3) Il cammino attraverso la foresta non è lungo se si ama la persona che si va a trovare.

(Proverbio Africano)

4) Perduto è tutto il tempo che in amor non si spende.

(Torquato Tasso)

5) La felicità è amore, nient'altro.

(Hermann Hesse)

6) Il vero amore non ha mai conosciuto misura.

(Properzio)

7) Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l'ho scordato.

(Walt Whitman)



8) A chi più amiamo, meno dire sappiamo.

(Proverbio Inglese)

9) La ragione e l'amore sono nemici giurati.

(Pierre Corneille)

10) Una piuma può tornire una pietra se la muove la mano dell'amore.

(Hugo von Hofmannsthal)

11) Temere l’amore è temere la vita, e chi ha paura della vita è già morto per tre quarti.

(Bertrand Russell)

12) Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti perché la realtà è migliore dei tuoi sogni.

(Dr. Seuss)

13) Quando ti piace un fiore, semplicemente lo cogli. Ma quando ami un fiore, lo annaffi tutti i giorni.

(Buddha)

14) Un grande amore non è che l’ombra di un grande sogno.

(Edmond Rostand)

15) Quando ami qualcuno, lo ami così com’è e non come vorresti che fosse.

(Lev Tolstoj)

16) «Ti ho amato prima di saperlo e forse è solo così che si ama»

(P. C. Freitas)

17) L'amore non guarda con gli occhi ma con l'anima.

(William Shakespeare)

