San Valentino: le frasi più divertenti

San Valentino è la festa dell'Amore, ma questo non significa che non ci si possa scherzare su con un po' di frasi divertenti. Dopotutto l'umorismo è spesso la chiave per accedere al cuore della persona che ci interessa...

Ecco allora qualche battuta su questo giorno...Un po' smielato!

Se il rospo è diventato un principe azzurro; il brutto anatroccolo un cigno; il bruco una farfalla... tu quando ti trasformerai? Se ami qualcuno lascialo andare: se non torna significa che non era vero amore, se torna significa che ha dimenticato qualcosa. Avevo un bellissimo sogno nel cassetto... peccato che abbia venduto il mobile! Il WWF comunica che da un parco protetto è scappato un animale in via di estinzione... Ma cos'hai fatto? Torna a casa! Guarda, in un angolino del tuo cuore, c'è una porticina: aprila! Lì dentro c’è un angioletto che ti sorride e ti vuole bene, adesso chiudi la porta… perché ho freddo! Amore, ovunque tu sia, con chiunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo, in questo momento ti mando il bacio della buonanotte. Quindi non muoverti, non vorrei sbagliare il bersaglio! «Caro, dimmi qualcosa!».

«Qualcosa!».

«Ma no, qualcosa di dolce»

«Cioccolato?». Mi è bastato vederti da lontano per capire che sei dolcissimo, mi è bastato vederti da lontano per capire che sei bellissimo, mi è bastato vederti da vicino per capire che da lontano non ci vedo proprio! Dio creò il sole, bellissimo, creò le stelle, meravigliose, creò me, fantastico, creò te... E uno sbaglio doveva pure farlo! Da quando ti ho visto penso a te, la mattina non mangio e penso a te, a mezzogiorno non pranzo e penso a te, la sera non ceno e penso a te, la notte non dormo perché sto morendo di fame! San Sebastiano fu ucciso con delle frecce al cuore, San Valentino con un'indigestione di Baci Perugina.

