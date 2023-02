San Valentino: frasi d’amore dei film Disney

Stampa

Ho un dovere verso il mio cuore. (Mulan)

Qualcosa in lui si trasformò / era sgarbato, un po' volgare, ora no / è timido, piacevole / non mi ero accorta che ora è incantevole. (Belle)

Cosa si prova quando non si ha niente, nemmeno dei ricordi cui aggrapparsi, quando è notte fonda?

(Jumba)

Preferisco morire domani, che vivere cent'anni senza conoscerti. (Pocanthas)

Tiana: Il mio sogno?!? Il mio sogno non sarà mai completo se non ci sei tu... io ti amo!

Naveen: Pregi e difetti?

Tiana: Pregi e difetti.

Qualunque cosa accadrà, io rimarrò al tuo fianco per sempre.

(Pocanthas)

Ogni cosa che ho anche quella più bella non vale la stella che tra poco toccherò. (Jasmine)

Ora vieni con me, verso un mondo d'incanto... Principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì. (Alladin)

Chiudi gli occhi, dimentica quello che vedi...che cosa senti?Il mio cuore! (Tarzan)

Ma noi ci siamo già conosciuti... nei tuoi sogni! (La bella addormentanta nel bosco)

Le persone fanno sempre cose pazze quando sono innamorate.

(Meg)