Biglietti di auguri per San Valentino: i più belli

San Valentino è la festa degli innamorati, ma anche di tutti coloro che si vogliono bene. Quel bene che si dimostra ogni giorno, con piccoli gesti e con l'essere vicini l'uno all'altro. Ma in questo giorno speciale perché non dimostrarlo con dei biglietti di auguri?

Stampa i nostri bigliettini, piegali in due, decorali, non porre freni alla tua creatività. Poi consegna i biglietti di auguri alla persona a cui vuoi bene.

In alcuni troverai lo spazio per scrivere la frase che preferisci, in altri devi solo scrivere il nome del destinatario. Ricordati la firma, oppure, per un effetto-sorpresa, firmalo con uno pseudonimo e guarda di nascosto la reazione che scatena.

Se siete corrisposti nell'affetto, chi lo riceve saprà di sicuro chi glielo ha mandato. E se invece non indovina beh, ecco un'ottima occasione per fare amicizia!

In ogni caso, a tutti, buon San Valentino da tutti noi di Focus Junior!

