Pigiama party: 10 idee per una festa originale

Il pigiama party è una festa informale fatta di risate, scherzi e confidenze, un modo divertente di trascorrere una serata con i tuoi amici di sempre, e alla fine tutti a dormire come in campeggio!

Se desideri organizzare un pigiama party a casa tua ecco qualche dritta per realizzarlo alla grande. La prima cosa da fare è metterti d’accordo con i tuoi genitori sul numero degli invitati che potranno partecipare. Poi tieni conto delle dimensioni della tua camera, se è troppo piccola puoi chiedere a mamma e papà di concederti il soggiorno e allestire la festa organizzandoti con tappetini di gomma, sacchi a pelo o calde coperte.

Dopo aver avuto l'ok dai tuoi genitori ti serve un'idea super originale per una festa coi fiocchi.

Ecco 10 idee per un pigiama party top

Pop Star

Ogni invitato si presenta mascherato dalla pop star preferita, non c’è nulla di più divertente che essere un membro delle Black Pink, dei BTS o Billie Eilish per una sera. Harry Potter

È irresistibile il tema del giovane mago più famoso al mondo, chi non vorrebbe essere a un pigiama party con la giacchetta collegiale della scuola di stregoneria Hogwarts e una bacchetta magica? Fabbrica di cioccolato

A Willy Wonka e i piccoli umpa lumpa non si sfugge, con loro la serata diventa golosa due volte! Alice nel paese delle meraviglie

Immagina di bere una bella tazza di te fumante e di gustare un pasticcino con il cappellaio matto e la terribile regina di cuori! Twilight

Se ami le atmosfere tenebrose e affascinanti non c’è niente di meglio che indossare dei bei canini affilati... Hippie

Una rievocazione dei favolosi anni ‘70 con look a pantaloni a zampa di elefante, camicie colorate e fiori di carta che puoi divertirti a fare da te a decorare la festa! Teste matte

Niente vestiti particolari ma è d’obbligo presentarsi con la capigliatura più bizzarra mai vista! Star Wars

Una festa invasa dalle truppe della morte nera, Darth Vader e Jedi con spade laser scintillanti per un tocco di entusiasmante fantascienza. Stranger Things

Sarebbe interessante scambiare confidenze e risate con Undici, il Demogorgone in una casa un po’...Sottosopra, che ne dici? Unicorno

Via libera al fantasy, un pigiama party con gli unicorni protagonisti ti farà trascorrere una serata sognante.

L'organizzazione è fondamentale

Se pianifichi il tuo pigiama party per tempo tu e i tuoi invitati avrete modo di dare libero sfogo alla creatività e preparare da soli i costumi del tema scelto magari riciclando oggetti o vestiti, stessa cosa per gli stuzzichini e dolcetti che non dovranno mancare, prediligi cose fatte in casa, fatti aiutare da un adulto nella preparazione di biscotti e tramezzini, eviterai così di acquistare prodotti confezionati mangiando più sano e contribuendo a ridurre l’uso della plastica.

Dunque, buon divertimento e per questa volta largo alle ore piccole!