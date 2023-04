L’uovo: un simbolo importante della nostra cultura non solo a Pasqua

Stampa

La Pasqua si avvicina, e voi vi siete mai chiesti come mai ci si scambiano uova di Pasqua come augurio in questo giorno di festa ? La risposta è semplice: perché l'uovo è uno dei simboli più legati da sempre al concetto di vita e di nascita, e la Pasqua nella religione cattolica è il giorno della resurrezione di Gesù che torna a nuova vita nei cieli.

Già al tempo del paganesimo in alcune credenze, il Cielo e la Terra erano ritenuti due metà dello stesso uovo , e le uova erano il simbolo del ritorno della vita. Questo perché gli uccelli in primavera, stagione della rinascita di tutta la natura, preparavano il nido per le uova. Questo era il segnale che da quel momento in poi la stagione fredda era finita.

Un simbolo universale di vita

In molte altre culture l'uovo era considerato sacro, quasi magico , poiché si generava vita da un oggetto così "strano". I Greci, i Cinesi ed i Persiani se li scambiavano come dono per le feste primaverili . In Egitto particolari uova decorate erano scambiate all'equinozio di primavera, data di inizio del "nuovo anno", quando ancora l'anno si basava sulle le stagioni. Sempre nella cultura egiziana l'uovo era anche visto come simbolo della nascita dell'Universo, partorito dal becco della grande anatra Knef.

Questo mito è presente nelle cosmogonie (le storie dell'origine del cosmo) di molte altre culture, che hanno da sempre ritenuto l'uovo al centro della nascita dell'Universo . Alcune di queste per la forma particolare, che sembrava uno stato evoluto del cerchio, simbolo legato al Paradiso. In altre perché si pensava che dallo scoppio dell'uovo comsico si fosse originata la vita e anche perché molte divinità madri erano volatili.

Nei secoli questi significati leggendari si sono tramandati fino a noi . Le nostre tradizioni popolari hanno portato avanti nei secoli riti legati alle uova, di cui quelle pasquali sono solo l'esempio più diffuso e commerciale.