10 bellissime filastrocche di Pasqua per bambini

Le filastrocche di Pasqua accompagnano i ragazzi in queste settimane e possono allenare la memoria in modo divertente.

1. È ARRIVATO UN TRENO CARICO DI …

Il quarto vagone è riservato a un pasticcere rinomato che prepara, per la Pasqua, le uova di cioccolato. Al posto del pulcino c’è la sorpresa. Campane di zucchero suoneranno a distesa.

(Gianni Rodari)

2. DALL’UOVO DI PASQUA

Dall’uovo di Pasqua è uscito un pulcino

di gesso arancione col becco turchino. Ha detto: “Vado, mi metto in viaggio e porto a tutti un grande messaggio”. E volteggiando di qua e di là attraversando paesi e città ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: “Viva la pace, abbasso la guerra”.

3. CAMPANE DI PASQUA

Campane di Pasqua festose che a gloria quest’oggi cantate, oh voci vicine e lontane che Cristo risorto annunciate, ci dite con voci serene: “Fratelli, vogliatevi bene! Tendete la mano al fratello, aprite la braccia al perdono; nel giorno del Cristo risorto ognuno risorga più buono! ” E sopra la terra fiorita, cantate, oh campane sonore, ch’è bella, ch’è buona la vita, se schiude la porta all’amore.

4. IL PULCINO MARZIANO

Ho visto, a Pasqua, sbarcare dall’uovo di cioccolato un pulcino marziano. Di certo il comandante di quell’uovo volante di zucchero e cacao con la zampa ha fatto ciao. E il gatto, per la sorpresa, non ha detto neanche: “Miao”. Dall’uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso arancione col becco turchino.

Ha detto: “Vado, mi metto in viaggio e porto a tutti un grande messaggio”. E volteggiando di qua e di là attraversando paesi e città ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: “Viva la pace, abbasso la guerra”.

(Maria Loretta Giraldo)

6. È PASQUA

Alla Pasqua dell’anno passato un palloncino mi era scappato. Mi era scappato nell’alto del cielo, io lo guardavo e piangevo piangevo. Anche quest’anno un pallone è volato ma io ho riso felice e beato. Il palloncino è andato lassù ma io quest’anno non piango più. (Roberto Piumini)

7. ULTIMA CENA

Le donne preparano sul desco un po’ di vino e un po’ di pane fresco. E Gesù mesce il vino e il pane tocca, ma prima d’accostarseli alla bocca dice per tutti le parole arcane: «Ecco; chi mangerà di questo pane di frumento, di me sarà saziato, e chi berrà del vino che ho toccato del mio sangue berrà, nè più avrà sete.

Poi la bevanda e il cibo spartirete e verso il mondo col mio cuore, andrete» (Renzo Pezzani)

8. PASQUA

E con un ramo di mandorlo in fiore, a le finestre batto e dico: «Aprite! Cristo è risorto e germinan le vite nuove e ritorna con l’april l’amore. Amatevi tra voi pei dolci e belli sogni ch’oggi fioriscon sulla terra, uomini della penna e della guerra, uomini della vanga e dei martelli. Aprite i cuori. In essi irrompa intera di questo dì l’eterna giovinezza». (Ada Negri)

9 BUONA PASQUA

Buona Pasqua con l’agnello, con l’ulivo benedetto. Buona Pasqua con il sole, con le primule e le viole! Buona Pasqua con il sole, con la rondine sul tetto, con il canto del ruscello! Buona Pasqua con il mio cuore, così gaio e piccolino, buona Pasqua con il Signore.

10. IL PULCINO

La Pasqua è arrivata e mi sento emozionata.

Nel mio giardino, ho trovato un piccolo pulcino… che carino. Le sue piume gialline, sono proprio carine. Vorrei tanto averlo vicino, nel mio lettino, così ogni mattina, gli farei una coccolina.