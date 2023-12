Ricette: Biscottini natalizi

Stampa

Creazioni di Valeria Salandin, foto di Flavia Faranda

Per realizzare i biscottini natalizi bastano ingredienti comuni e un po' di fantasia. Crea deliziosi biscottini a forma di stelle, alberi e casette, perfetti per una golosa festa natalizia.

Il Natale è il momento perfetto per condividere con amici e familiari anche le delizie culinarie E cosa c'è di più delizioso dei biscottini natalizi fatti in casa? Segui questa ricetta

Cosa ti serve:

100 gr di zucchero

150 gr di latte

700 gr di farina

75 gr di zucchero a velo

Cacao

Lievito

3 uova

175 gr di burro

60 gr di miele

Zuccherini colorati

Polvere di zenzero

Limone

Procedimento:

1. Prepara l'impasto: Inizia versando il latte poco alla volta in una ciotola contenente la farina, il miele, lo zucchero, il burro, i tuorli d'uovo, un cucchiaio di lievito, 3 cucchiaini di zenzero e 3 di cacao. Mescola bene fino a ottenere un impasto omogeneo.

2. Riposo dell'impasto: Lascia riposare l'impasto per 30 minuti in frigorifero. Questo aiuterà la pasta a diventare più gestibile.

3. Stendi la pasta: Dopo il riposo, stendi la pasta su una superficie infarinata fino a ottenere una sfoglia spessa circa 1/2 cm. Usa delle formine natalizie per ritagliare le sagome dei biscotti, come stelle, alberi o casette. Lascia spazio per un piccolo forellino in ciascun biscotto. Cottura: Disponi i biscotti su una teglia foderata con carta da forno e cuoci in forno preriscaldato a 175 °C per circa 15 minuti, o finché saranno dorati.

4. Prepara la glassa: Mentre i biscotti si raffreddano, prepara la glassa. Mescola l'albume con lo zucchero a velo e una goccia di succo di limone fino a ottenere un composto denso. Una volta che i biscotti sono freddi, ricopri ciascuno con la glassa preparata e aggiungi gli zuccherini colorati per dare un tocco festoso.

8. Aggiungi i nastrini: Prima di servire o appendere i biscotti sull'albero di Natale, infila un nastrino attraverso il forellino precedentemente creato in ciascun biscotto.

Divertiti a prepararli e condividili con i tuoi cari durante le feste.

Auguri!

