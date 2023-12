Quando è nata la tradizione del presepe?

Stampa

Il 25 dicembre quest’anno non sarà solo Natale, ma anche il compleanno del primo presepe fatto nella Storia: quello di Greccio, ideato ottocento anni fa da Francesco d’Assisi. Da allora, la nascita di Gesù Cristo a Betlemme è stata rappresentata in ogni epoca da pittori, scultori, artigiani ma anche da qualsiasi persona (spesso anche non credente) in molte abitazioni.

Com’è nata l’idea del presepe?

Nel 1223, due settimane prima della festa della Natività, Francesco (che non era ancora santo e non era nemmeno un prete né un monaco, ma un uomo che aveva scelto di vivere in povertà come voleva il Vangelo), chiamò un suo amico, il cavaliere Giovanni Velita che abitava a Castellano di Greccio, vicino a Rieti (nella regione Lazio) e gli disse: “Se vuoi celebriamo a Greccio il Natale di Gesù ma mi devi preparare quanto ti dico: vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello”.

Lo sapevi che nel primo presepe Giuseppe e Maria non ci sono?

I due animali non sono mai nominati nel Vangelo mentre già ai tempi di Francesco, nelle chiese la notte di Natale era rappresentate con dei dipinti o delle statue messe sull’altare che rappresentavano Maria, il Bambino, Giuseppe, gli angeli, i pastori, i Re Magi. Francesco scelse solo il bue e l’asino perché il primo raffigurava il popolo ebraico e il secondo i pagani (religione della Grecia antica e dei romani). In questo modo Francesco volle dire che Cristo è nato per tutti, per gli ebrei e per i pagani.

E la paglia? Che c’entra?

Betlemme, la città dove è nato Gesù, significa “casa del pane”. Per questo venne messa la paglia, perché gli animali mangiassero quel fieno. Simbolicamente significa che Gesù è il pane, il “cibo” per tutti. Secondo quanto racconta (è una tradizione) Tommaso da Celano, un frate che era stato presente quella notte, al termine della festa, il fieno che era stato messo nella mangiatoia venne conservato e dato in pasto agli animali malati che guarirono. Presepe deriva dal latino “praesepium” che significa mangiatoia.

Chi c’era quella notte a Greccio?

Oltre a Francesco e Giovanni Velita giunsero tanti uomini e donne dai casolari della regione e ciascuno portò dei ceri e delle fiaccole per illuminare la notte. Venne celebrata la messa. Successivamente quel luogo venne consacrato e venne costruito un altare con una chiesa dedicata a Francesco che ancora oggi si può visitare: è un santuario incassato come un nido d'aquila nella roccia dei monti Sabini a pochi chilometri da Greccio.

Dove troviamo traccia di quanto è accaduto a Greccio?

Ad aiutarci a scoprire la verità è spesso l’arte. Per capire la Storia bisogna fare un po’ i detective: prendere una lente d’ingrandimento, leggere dei libri che ci portano sulla traccia giusta, andare a vedere i luoghi. La più antica immagine del Natale di Greccio è a Firenze, nella chiesa di Santa Croce. Se entrate lì, dovete cercare la cappella Bardi: lì c’è un dipinto (eseguito verso il 1243 da Coppo di Marcovaldo) su una tavola di legno che ricorda tutta la vita di Francesco. Va letto come se fossero delle “figurine”: ci sono venti scene che raccontano la vita dell’ideatore del presepe. Tra queste c’è anche quella che racconta del Natale a Greccio.

Da quel momento….

A partire da Francesco in molte località europee, nel 1300, si iniziarono a fare cerimonie pubbliche per ricordare la nascita di Gesù. Sappiamo, ad esempio, che il 6 gennaio a Friburgo, in Germania, c’erano manifestazioni per celebrare i Re Magi. A diffondere il presepe ci pensarono gli artisti. Giotto, fu il primo pittore a raffigurarlo ad Assisi ma anche nella famosa cappella degli Scrovegni a Padova. Dopo il medioevo, il presepe diventò parte dell’arte popolare. Tra i maggiori promotori del presepe sembra ci sia san Gaetano Thiene che iniziò a diffondere l’usanza di costruire i presepi nelle case. Fu lui a suggerire di ambientare a Napoli scene della Natività mentre i nobili costruirono nelle loro abitazioni addirittura delle vere e proprie cappelle dedicate al Natale.

Nel 1700 a Napoli si iniziò a fare delle opere d’arte tanto da rendere famosi nel mondo i presepi di quella città. Ancora oggi c’è una strada (via San Gregorio Armeno) interamente dedicata agli artigiani del presepe. In quegli anni nacquero addirittura delle scuole dove insegnavano a usare il legno o la cartapesta o l’argilla per fare le “statuine”.

Dove trovare il presepe nell’arte

Sono tanti, tantissimi gli artisti che hanno dipinto o realizzato opere d’arte con il tema del presepe. È interessante vedere come hanno rappresentato la Natività nelle diverse epoche. Se durante le vacanze vi trovate dalle parti di uno di questi luoghi andate alla scoperta altrimenti basta cercare in Rete e troverete tutto.

Ad Assisi, nella basilica superiore, trovate il famoso presepe di Greccio eseguito da Giotto nel 1295-1299

nella basilica superiore, trovate il famoso presepe di Greccio eseguito da Giotto nel 1295-1299 A Roma, nella basilica di Santa Maria Maggiore, c’è il primo presepe in marmo, fatto nel 1291 da Arnolfo di Cambio

A Matera, nella cattedrale della Madonna della Bruna, potete vedere un presepe in pietra eseguito nel 1534 da Altobello Persio

A Milano, alla pinacoteca ambrosiana, potete ammirare molte opere che hanno per tema il presepe, dipinte da famosi pittori come Tiziano e Martino Piazza.

I pittori italiani e non solo hanno fatto opere sul tema del Natale che sono esposte in tutto il mondo:

A New York, al Metropolitan Museum c’è una Natività del 1406 di Lorenzo Monaco.

A Londra, alla National Gallery, un’opera sul presepe di Sandro Botticelli eseguita tra il 1445 e il 1510

A Bruxelles, al Museo delle Belle Arti, c’è un quadro che si intitola “Adorazione dei pastori” di Bosch fatto tra il 1400 e il 1500

A Barcellona, Antonio Gaudì, ha dedicato persino l’intera facciata della famosa chiesa della “Sagrada Familia” alla Natività

Una curiosità

Nelle icone (che sono immagini sacre dipinte su legno) usate nelle Chiese ortodosse (gli ortodossi sono cristiani ma non fanno parte dei cattolici) ad esempio in Grecia, in Romania, in Kosovo, in Serbia, Bosnia..., Giuseppe, il papà di Gesù, non è mai accanto a Maria ma è in disparte e sembra pensieroso. Di solito è raffigurato con lo sguardo basso o con il mento appoggiato al bastone questo perché non capisce fino in fondo il mistero di un Bambino nato con lo Spirito Santo. Questa scena la puoi trovare anche nella “Natività” allo Stadel Museum di Francoforte.

