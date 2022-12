Qual è il vero nome di Babbo Natale e … di sua moglie?

Stampa

Paese che vai, nome che trovi e, infatti, Babbo Natale è conosciuto con diversi nomi. Negli Stati Uniti i bambini lo chiamano Santa Claus, in Brasile si chiama Papaï Noël, in Cina si fa chiamare Dun Che Lao Ren, che significa "il vecchio del Natale". In Giappone si chiama Hotei Osho, è un dio che porta doni. Mentre in Norvegia è conosciuto come uno gnomo di Natale che si chiama Julenissen.

Babbo Natale quindi è conosciuto in tutti i paesi del mondo, ma è famoso soprattutto per i doni che porta nella notte del 24 dicembre. Ma qual è l'origine di Babbo Natale ? Quando è nato? E qual è il vero nome di Babbo Natale?

Qual è l'origine di Babbo Natale?

Sembra che Babbo Natale sia di origine turca. Circa 1700 anni fa era conosciuto come Nicola di Myra, un vescovo turco che si dilettava a distribuire doni e cibo alle popolazioni più povere. Il famoso vescovo fu canonizzato e poi divenne San Nicola, la cui festa si celebra il 6 dicembre. Nel corso del XVI secolo, la riforma protestante spinge ad abolire la festa di tutti i santi.

Tuttavia, in Olanda, la popolazione ha saputo tramandare nel tempo la tradizione di San Nicola trasformandolo in SinterKlaas, una figura leggendaria. La sua missione rimane, ovviamente, quella di consegnare i regali.

Quindi Il vero nome di Babbo Natale è San Nicola.

Babbo Natale ha una moglie?

Va bene ora che sappiamo il vero nome di Babbo Natale, siamo curiosi di sapere se ha una moglie e come si chiama. Ebbene sì, Babbo Natale è sposato, ma la figura della moglie ha un'origine più recente e risale al 1849. La signora Claus è menzionata per la prima volta nel racconto A Christmas Legend del missionario James Rees (1849) in questa storia, la signora Claus viaggia al fianco di Babbo Natale per aiutarlo a consegnare regali ai bambini di tutto il mondo. Da allora la figura della moglie di Babbo Natale è apparsa in molti racconti come Lill's Travels in Santa Claus Land e Other Stories, di Ellis Town nel 1878 e Goody Santa Claus on a Sleigh Ride, di Katharine Lee Bates nel 1889.

In tutte le storie la moglie di Babbo Natale non ha un nome proprio, è citata sempre come la signora Claus. L’unica cosa certa è che lo aiuta tantissimo in tutte le sue missioni.