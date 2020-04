Perché Pasqua non ha una data fissa mentre il Natale cade sempre il 25 dicembre?

Stampa

Shutterstock

Pasqua non ha una data fissa, nell'anno bensì mobile. Ciò accade perché il tempo della Pasqua è calcolato in base alle fasi lunari. Questo succede dal lontano 325 d.C., quando si è deciso che Pasqua dovesse cadere sempre la domenica successiva alla prima LUNA PIENA che si verifica dopo l’equinozio di primavera (che è il 21 marzo).

Quindi la Pasqua più precoce è il 22 marzo, la più tardiva il 25 aprile.

Perché il Natale ha una data fissa?

Per il Natale, invece, è tutta un'altra faccenda. Natale si festeggia nella chiesa cattolica - e per esteso in molti paesi occidentali - sempre il giorno 25 dicembre.

La scelta di tale data nella storia non ha origini certe. Si dice sia l'evoluzione della festa pagana del «Sole vittorioso» (Sol Invictus), a cui l’imperatore romano Aureliano dedicò un tempio proprio il 25 dicembre dell'anno 274.

L'adorazione del Sole, culto orientale, era molto diffusa presso la gente comune e l'imperatore sfruttò la devozione popolare concentrandola su di sé: la parola natalis era riferita infatti ai giorni della sua consacrazione come imperatore.

C'è un'altra tradizione ed è quella che vede il 25 dicembre come il vero compleanno di Gesù: gli esperti erano giunti a calcolare questa data partendo da un suo ipotetico concepimento il 25 marzo. Giorno che, nell'anno 33 è la data della sua morte. Tutto, però, lascia pensare che si tratti di una specie di simbolismo studiato apposta, solo dopo che il Natale come festa nel giorno 25 dicembre era stata già fissata.