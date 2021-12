Come realizzare palline di Natale con materiali di riciclo

Stampa

Il fai-da-te di voi focusini non conosce soste. Infatti, cosa c'è di più divertente, creativo e soddisfacente che realizzare il vostro albero di Natale da cima a fondo, rispettando l'ambiente e risparmiando sull'acquisto delle costose palline commerciali? Ecco allora come potete fare le vostre bellissime decorazioni per l'albero di Natale.

CHE COSA SERVE

Per la base di supporto:

palloncini da gonfiare

una pompetta (se non volete affaticarvi troppo gonfiandoli a bocca)

carta di giornale

colla tipo vinavil

Una lista di materiali che potete usare per decorare le palline:

carta velina, da pacco o da regalo

corda

corda dorata

fagioli, riso o pasta crudi

fiocchi, nastri, pot-pourri

ritagli di cotonina

colori acrilici

filo dorato

rafia

colla a caldo (per incollare rapidamente il materiale più pesante)

Come si fa

Con la pompetta gonfiate i palloncini nella misura desiderata per gli addobbi. Poi, prendete la colla tipo vinavil (diluita con un po' di acqua), un pennello e iniziate a spennellare la sfera di gomma.

Prendete delle striscioline di carta di giornale e incollatele sopra la pallina, fate uno strato, due strati , quanti ne volete!

Mi raccomando: ogni strato di striscioline va coperto bene con la colla

Prima di incollare l'ultimo strato di striscioline di carta, infilate un filo sottile, con asola, che userete per appendere la pallina

Se preferite, al posto delle striscioline di carta potete incollare una corda spessa o del filo, arrotolandoli sulla sfera per creare dei disegni geometrici.

Lasciate asciugare bene la sfera

