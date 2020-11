Le renne di Babbo Natale sono maschi o femmine?

Stampa

Le corna delle renne sono dei tessuti ossei che crescono molto velocemente, fino a 2 centimetri al giorno. Non pensate a loro come delle ossa vere e proprie: in realtà sono "calde" e coperte da una soffice peluria, che varia da esemplare a esemplare.

Ufficialmente le renne sono 8 e, in italiano si chiamano: Ballerina, Cometa, Cupido, Donato, Donnola, Freccia, Fulmine, Saltarello (in inglese: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder e Blitzen). C'è anche Rudolph, la renna dal naso rosso!

Rudolph dal naso rosso è di sicuro la renna più famosa di Babbo Natale. Quella a cui è stata dedicata anche una canzone e quella che conduce davanti a tutti la slitta.

Poi ci sono Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner e Blitzen, in inglese. Ufficialmente sono 8 e, in italiano, si chiamano Ballerina, Cometa, Cupido, Donato, Donnola, Freccia, Fulmine, Saltarello.

Sappiamo così tanto di loro eppure nessuno si è mai chiesto una cosa: le renne di Babbo Natale sono in realtà maschi o femmine?

A risolvere il quesito ci ha pensato l'Alaska Department of Fish and Game. Secondo loro, le renne che aiutano il babbo di rosso vestito sono delle femmine. O dei castrati.

SI VEDE DALLE CORNA

Infatti durante la stagione degli amori (l'inizio dell'inverno), le renne perdono le loro corna, i "palchi". Le femmine invece in primavera.

Provate ora a pensare alle renne di Babbo Natale: loro hanno le corna, senza ombra di dubbio! C'è un'altra teoria e a proporla è Greg Finstad, ricercatore dell'University of Alaska Fairbanks. Le renne potrebbero essere dei castrati, perché per trascinare tutto quel carico per aiutare Babbo Natale, serve un fisico impeccabile e i castrati sono nel pieno della loro forma fisica in quel periodo dell'anno.

MA È DAVVERO COSÌ?

In realtà non tutti sono d'accordo con questa versione dei fatti. Secondo il famoso sito snopes.com, che ha lo scopo di smascherare bufale e fake news, la risposta a quale sia il sesso delle renne di Babbo Natale non si trova così facilmente.

Sì, è vero, i maschi perdono i palchi d'inverno, ma può essere che alcune renne di sesso maschile possano mantenere le proprie corna anche fino al 24 di dicembre. Non è così inusuale.

Del resto, se Babbo Natale è in grado di far volare le proprie renne, potrebbe anche far mantenere ai propri maschietti tutte le corna fino a dopo Natale!

CHE COSA SONO I PALCHI?

