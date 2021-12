I paesi dove non si festeggia il Natale

Stampa

In Marocco, in prevalenza di religione musulmana, non si festeggia il Natale.

A Mosca, in Russia, e in altri paesi ortodossi il Natale si festeggia il 7 gennaio.

Il Natale si festeggia in più di 160 nazioni, anche in quelle che di prevalenza non sono cattoliche.

In tutto, nel mondo, ci sono 196 Stati riconosciuti a livello internazionale. L'albero di Natale, Babbo Natale, le luci, il vischio e a volte anche il presepe, sono diventati simboli di festa anche per chi non crede in Gesù Cristo o segue un'altra religione.

Tuttavia ci sono alcuni paesi dove non si festeggia il Natale.

PAESI DOVE NON SI FESTEGGIA IL NATALE PERCHÈ LA RELIGIONE PIÙ DIFFUSA È L'ISLAM

Marocco

In Marocco il Natale è un giorno normale, di scuola e lavoro. La maggior parte dei marocchini infatti segue la religione Musulmana, cioè l'Islam. Secondo il Corano, il testo sacro musulmano, la nascita di Gesù non è da festeggiare. E' considerato un profeta importante, ma non il figlio di Dio, come è invece per i Cattolici. Non ci sono quindi giorni di festa, decorazioni, e rituali da seguire, a Natale. Ci sono altre feste religiose, come Eid ul Fitri, alla fine del Ramdan ed Eid ul Athra, al termine del mese del pellegrinaggio. Chi vuole festeggiare il Natale però può prendere i giorni di ferie. Stessa cosa succede in Turchia e Tunisia, un altro paese a prevalenza di credenti musulmani.

Emirati Arabi e Iran

In altri paesi arabi invece il Natale si festeggia più apertamente, anche se i simboli natalizi perdono il loro significato religioso e diventano simboli di festa e divertimento, come per esempio negli Emirati Arabi. La capitale Dubai ogni anno si riempie di alberi giganteschi e decorazioni spettacolari.

Anche in Iran non si festeggia ufficialmente il Natale ma ci sono Chiese cristiane dove pregare.

PAESI IN CUI NATALE È IL A GENNAIO

In Iran, la maggior parte dei credenti non musulmani sono cristiani ortodossi, che festeggiano in Natale il 7 gennaio: addobbi, alberi e presepi, quindi, compaiono quando da noi le feste sono già finite, anche negli altri paesi ortodossi come, per esempio, la Russia.

PAESI DOVE NON SI FESTEGGIA IL NATALE PERCHÈ NON È PERMESSO

Arabia Saudita

In Arabia Saudita il Natale si può celebrare solo in luoghi privati: non ci sono infatti luoghi di culto, tipo le nostre chiese, previsti per i credenti cristiani cattolici del posto (oltre un milione e mezzo di persone). Non si possono esporre decorazioni natalizie e addobbi in quasi tutte le città.

Corea del Nord

Invece, in Corea del Nord festeggiare il Natale è proprio vietato. Si possono però celebrare altre nascite: quella del dittatore Kim Jong, di sua nonna e di sua madre.

PAESI DOVE NON SI FESTEGGIA IL NATALE PERCHÈ LA RELIGIONE PIÙ DIFFUSA È IL BULLISMO

Giappone

Decorazioni e addobbi sono amate anche in altre nazioni a prevalenza buddista, per esempio in Giappone: qui, anche se i cattolici sono in minoranza, le strade e i centri commerciali, a Natale, si riempiono di luminarie molto raffinate e decorazioni per i bambini. Da qualche anno poi, grazie a una trovata pubblicitaria di una catena di fast food, la Kentucky Fried Chicken (KFC), che invitava a festeggiare il vero natale in stile americano, per i Giapponesi mangiare pollo fritto il 25 dicembre è diventata una tradizione natalizia. E non importa se lo "stile americano" non c'entra niente.

Thailandia

In Thailandia, altra nazione a prevalenza buddista, anche se Natale è un giorno come gli altri, le temperature sono estive e... si può andare al mare. La stessa cosa succede alle Maldive, dove sono quasi tutti musulmani: niente luci colorati, a parte quelle sprigionate dall'acqua e dalla barriera corallina.

Altri paesi dove non si festeggia il Natale

Altri paesi dove non si festeggia il Natale sono: Mauritania, Tunisia, Afganistan, Vietnam, Mongolia, dove però si festeggia il nuovo anno lunare, cioè il Capodanno, con l'albero di Capodanno.