Le tradizioni nel mondo: il Natale in Sud America

Stampa

Continuiamo il nostro giro del mondo in... 80 Natali ! Dopo avervi presentato le tradizioni del Natale nei Paesi del Nord Europa , cambiamo decisamente continente e andiamo in Sudamerica. E precisamente in Argentina e Brasile. Senza dimenticare il Messico che, a dirla tutta, è una nazione del Centro-America, non del Sudamerica. Ecco il Natale in Sud America.

NATALE IN ARGENTINA

Forse non ci hai mai fatto caso, ma il Natale in Argentina cade... d'estate!

Questo Paese, infatti, si trova nell'emisfero australe, dove le stagioni sono invertite rispetto al nostro emisfero boreale. In quel periodo la temperatura può arrivare anche a 35 gradi. Altro che paesaggi innevati!

Come negli altri paesi ispanici, la tradizione voleva che i regali fossero scambiati il 6 gennaio. I bambini lasciavano le scarpe fuori dalla porta con un catino pieno d'acqua e un po' di biada per i cavalli. Al loro risveglio, i ragazzi avrebbero trovato i doni. Adesso, però, anche in Argentina i doni vengono scambiati il giorno di Natale.

Il Natale in Argentina (e anche in Brasile, vedi sotto) non è solo privo della neve ma anche del simbolo natalizio per eccellenza: l'abete! Infatti in quel Paese non cresce.

Per questo, a Natale, le famiglie argentine addobbano le palme o ricorrono ad alberi di Natale artificiali. La tradizione del presepe, invece, è molto sentita e per fortuna lì il clima non ne impedisce la realizzazione!

Il 6 gennaio, per gli argentini, rimane comunque un giorno speciale da celebrare con un dolce speciale: la rosea de los Reye, un ciambellone all’interno del quale vengono nascoste uova sode e piccole bamboline.

NATALE IN BRASILE

Il Brasile è un crocevia di culture e influenze culturali dal mondo, prime su tutte quelle africane. In Brasile, infatti, si seguono molti culti religiosi che mescolano le tradizioni cristiane dei santi con gli spiriti delle religioni africane e questo miscuglio, spesso, dà origine a riti assai particolari.

Il Natale più folcloristico è quello organizzato a Gramado (nella Serra Gaúcha) che prende il nome di Natal Luz e dura, pensate, dal 18 dicembre all’11 gennaio.

Il vivace spirito brasiliano riempie le vie della cittadina costruita ai tempi del periodo coloniale tedesco e si intreccia con le tradizioni tipiche del Natale però... sotto il sole estivo, non in mezzo alla neve! Anche se, all'ingresso della città, è posto un grande albero di Natale illuminato.

Sempre a Gramado si svolge inoltre l’annuale raduno di tutti i Babbi Natale del Sud America bardati di tutto punto come da tradizione nonostante la temperatura altissima!

Il 24 dicembre si celebra la Nativitaten : una sorta di musical a cui partecipano ballerini e cantanti, con fuochi d’artificio ed effetti speciali. Lo spettacolo rappresenta la natività di Gesù partendo, pensate, dal momento della Creazione e passando per il battesimo di Gesù nel fiume Giordano.

Lo spirito è giocoso perché si deve mettere in scena la felicità del mondo per la nascita del Salvatore.

A cavallo tra Natale e Capodanno la città viene animata da diversi altri spettacoli teatrali, tra i quali spicca La fabbrica del Natale, musical ambientato in una sorta di "fabbrica dei giocattoli" e la Grande Sfilata (il 25 dicembre e il primo gennaio) in cui Babbo Natale sfila sulla sua slitta tra due ali di folla, accompagnato da carri allegorici che richiamano il tema del Natale.

NATALE IN MESSICO

Come in molti paesi di cultura ispanica, in Messico i bambini ricevono doni per l'Epifania, non il 25 dicembre. Ma non per questo il loro Natale è meno divertente: il giorno di Natale, infatti, viene organizzato un popolare gioco, la "pinata" molto simile al nostro gioco della "pignatta".

Le pinatas sono delle brocche di terracotta decorate ripiene di caramelle e regalini. Sono coloratissime e fantasiose e possono avere la forma di animali uccelli o palle. Il gioco viene fatto di sera, dopo le preghiere della Posada (una processione che ricorda l'odissea di Giuseppe e Maria la notte della Natività). Nel gioco, i bambini, bendati, devono colpire con un bastone la pinata e romperla guadagnando così il "ripieno".