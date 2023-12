Gli alberi di Natale più originali del mondo

Stampa

Il Natale risveglia in noi un senso di meraviglia e gioia, e al centro di questo incanto non possono mancare gli alberi di Natale. Dicembre accoglie queste meraviglie scintillanti, trasformando case, piazze e angoli di tutto il mondo in scenari da fiaba. Curiosi di partire per questo viaggio virtuale e andarli a visitare tutti?

L’albero di Natale più grande

Lo troviamo a Gubbio, in Umbria, e le sue dimensioni sono da Guinness dei primati: lungo 650 metri con più di 700 luci si può ammirare “steso” sul Monte Ingino. la cima che sovrasta la città. Giunto alla sua 43esima edizione, l’Albero di Natale di Gubbio, come da tradizione, è stato acceso il 7 dicembre scorso e l’orario di accensione sarà dal tramonto fino a tarda notte per tutto l’arco del periodo delle feste (fino al 7 gennaio 2024).

Tra glia alberi di Natale quello più alto è...

Lisbona sfoggia un albero di Natale nel centro della Praça do Comércio (Piazza del Commercio) una delle piazze più suggestive d’Europa. Alto 75 metri pesa ben 280 tonnellate. Ogni anno il suo allestimento richiede 2 mesi di lavoro e diverse centinaia di operai.

L’albero di Natale più costoso

Non è difficile indovinare dove si trovi ma se avete dei dubbi ve li dissipiamo subito: ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Alto 13 metri è decorato con le classiche palline ma soprattutto con gioielli e monili preziosi, il suo valore si aggira intorno agli 11 milioni di dollari e si può ammirarlo all’interno del prestigioso Emirates Palace Hotel.

L’albero di Natale più luminoso

Sembra un gigantesco faro che è possibile vedere anche da un aereo e si trova nella piazza della Cattedrale a Vilnius, in Lituania. È fatto di metallo e i suoi 6.000 rami sono ricoperti da chilometri di fili di luci che abbracceranno con la loro luce sgargiante i tradizionali mercatini di Natale di Vilnius fino al 1 gennaio 2024.

Alberi di Natale famosi

Non può che essere in una delle città più famose al mondo: New York, nel quartiere di Manhattan, al Rockefeller Center. La sua accensione, avvenuta il 29 novembre scorso, è un vero e proprio spettacolo che ogni anno vede coinvolti artisti famosi e quest’anno erano presenti persino i Muppets!