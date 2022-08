FJ Lab: L’aeroplanino di carta da record

Stampa

Realizza il tuo aeroplanino di carta seguendo i consigli del campione che ha battuto ogni record mondiale di distanza percorsa con un aeroplano di carta.

Si tratta di John Collins, meglio noto come "The Paper Airplane Guy": guarda la gallery con i disegni dei suoi aeroplanini più famosi e vivi l’emozione di creare e far volare il tuo aeroplano di carta.

CHE COSA SERVE

• 1 foglio di carta da fotocopie (A4)

• righello

• forbici

• scotch trasparente

1 Prendete il foglio di carta A4 (21 x 29,7 cm) e piegatelo due volte, come indicato, lungo i tratteggi rossi. Appiattite bene le pieghe con il righello.

2 Riaprite il foglio e appoggiate i lati A e B del foglio alle pieghe appena fatte (A1 e B1, quelle tratteggiate in grigio). Premete bene le pieghe con il righello.

3 Piegate la punta lungo il tratteggio rosso che passa sull’angolo C (disegno a sinistra) poi piegate la carta lungo i due tratteggi rossi del disegno sopra.

4 Piegate l’aereo nel senso indicato dalle frecce lungo il tratteggio F-G.

5 Piegate la carta lungo il tratteggio F-H (disegno 5) per fare le due ali.

6 Fissate la parte inferiore delle ali con delle striscioline di scotch larghe un paio di mm, come nel disegno 6, affinché l’aereo mantenga la forma.

7 Mettete una strisciolina di scotch larga 3 mm sulla punta dell’aereo I e sulla coda L, per tenere unita la fusoliera.

CHI È JOHN COLLINS

John ha iniziato a realizzare aeroplanini di carta fin dalla scuola elementare e, racconta nelle varie interviste, che non aveva idea che il suo hobby un giorno lo avrebbe portato nel Guinness dei primati.

"La maggior parte delle persone smette di fare gli aeroplani di carta intorno ai 10 anni", afferma Collins, noto come "Paper Airplane Guy". "Ecco, io credo di non esserne mai cresciuto."

Nel 2012, il passatempo bambinesco di Collins gli è valso il Guinness World Record per il volo più lontano, al coperto, con un aeroplano di carta.

Il suo aliante vincente, chiamato "Suzanne", ha volato per quasi 69 metri, battendo il record precedente di quasi 6 metri.

L'interesse di Collins per la piegatura della carta è iniziato quando il suo insegnante di quinta elementare ha portato in classe un libro di origami. Da lì, Collins si è appassionato agli origami e, infine, alla creazione di aeroplanini di carta. "Mi è sempre piaciuta l'idea di poter riutilizzare una risorsa così onnipresente come la carta", afferma. "La maggior parte delle persone butta via esattamente ciò di cui hai bisogno per essere creativo."