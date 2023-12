Calendario scolastico delle vacanze di Natale regione per regione

Stampa

Le vacanze di Natale in Italia sono un momento speciale, un periodo in cui le famiglie si riuniscono, le luci scintillano e l'aria è pervasa da un'atmosfera festosa. Solitamente, queste vacanze durano circa due settimane e si svolgono a cavallo tra dicembre e gennaio. Tuttavia, le date esatte possono variare da regione a regione, in base ai rispettivi calendari scolastici regionali stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Ecco le date delle vacanze di Natale 2023 in Italia, regione per regione: