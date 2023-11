Il calendario dell’Avvento ecologico

Stampa

Mettiti personalmente in gioco per la salvaguardia dell’ambiente con questo calendario dell'Avvento ecologico. Ogni giorno una buona azione per la tutela del pianeta Terra.

Leggi, medita, agisci…

1 dicembre: Impara il proverbio greco “Una società diventa grande quando gli anziani piantano alberi alla cui ombra sanno che non si potranno mai sedere“ e parlane a scuola.

2 dicembre: Informati sui negozi del tuo comune in cui si vendono prodotti sfusi (senza imballaggi)

3 dicembre: Inizia un controllo degli sprechi alimentari a casa individuando modi per ridurli

4 dicembre: Se puoi vai a scuola a piedi

5 dicembre: guarda il film Wall su un robot che si trova su un pianeta Terra sommerso dai rifiuti

6 dicembre: Se è sereno stasera prova a osservare il cielo stellato. Se fatichi a vedere le stelle è colpa dell’inquinamento luminoso. Scrivi al sindaco invitandolo a provvedere. Il cielo è di tutti.

7 dicembre: metti una particolare attenzione nel non lasciare le luci inutilmente accese e gli apparecchi elettronici in stand by

8 dicembre: Oggi è una giornata di festa. Fai di essa una giornata senza cellulare.

9 dicembre: chiedi ai tuoi genitori di passare la giornata in un parco naturale. Anche d’inverno le aree protette regalano bellezza

10 dicembre: leggi la Dichiarazione universale dei diritti umani (oggi è l’anniversario) e prova a inserire, se manca, un articolo che riguardi l’ambiente. Tutti hanno diritto a un ambiente integro.

11 dicembre: Iscriviti a una organizzazione ambientalista (WWF, Legambiente, ecc.) e diventane parte attiva.

12 dicembre: Informati sulla pratica del pedibus e proponila ai tuoi compagni e insegnanti

13 dicembre: Informati su Greta Thunberg e chiediti cosa potresti fare per seguire le sue orme

14 dicembre: Invita i tuoi genitori a servirsi di acqua alla “fontana del sindaco” se esiste nel tuo Comune

15 dicembre: Controlla quanti pantaloni e maglie non usi più e proponi a scuola un mercatino dell’usato

16 dicembre: informati sull’enciclica di Papa Francesco Laudato si’ sulla casa comune

17 dicembre: Conta i mozziconi di sigaretta che trovi nel percorso che farai a piedi oggi e documentati sui loro danni

18 dicembre: Appoggia le mani sul tronco, abbraccia un albero, respira prendendo energia dalle radici, chiudi gli occhi ed esprimi gratitudine per quanto ci regalano le piante

19 dicembre: Prepara un biglietto con una frase gentile da mettere su un auto parcheggiata sul marciapiede

20 dicembre: Proponi ai tuoi compagni di sostenere un canile o un gattile

21 dicembre: Oggi bevi solo acqua di rubinetto. Milioni di persone al mondo vorrebbero avere questa fortuna.

22 dicembre: Compera un sapone solido e usalo. Eviterai molti rifiuti di plastica

23 dicembre: Oggi evita di mangiare carne

24 dicembre: domani riceverai dei doni. Impegnati a donare qualcosa all’ambiente ognuno dei 365 giorni dell’anno che verrà!

Buon Natale!