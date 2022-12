Biscotti di Natale: originali e golose decorazioni per l’albero

Stampa

Cosa c'è di più divertente e gratificante che creare da sé le proprie opere? Se poi si tratta di cose buone , il piacere è anche maggiore! Al link che segue vi abbiamo raccontato come fare delle super decorazioni per l'albero di Natale . Qui invece vi spieghiamo, con un video, un'idea golosa e divertente da appendere ai rami dell'albero di Natale o da servire in tavola per un'ottima merenda natalizia. Ecco allora come fare





Procuratevi gli ingredienti che servono

PER LA PASTA FROLLA

- 500 g di farina 00

- 250 g margarina/burro

- 200 g zucchero

- 2 uova + 1 tuorlo

PER LA GLASSA

- 1 albume

- 200 g di zucchero a velo (circa)

- coloranti alimentari

COTTURA IN FORNO

180° per 30 minuti (per cuocere la pasta frolla)

Poi, quando avete tutto pronto, guardate il video qui sotto e mettetevi all'opera!

I biscotti di Natale

LAVORETTI DI NATALE: COME FARE BISCOTTI PER L'ALBERO DI NATALE! [VIDEO]

Come sono venuti i vostri biscotti? Mandateceli in foto! (Se non li avete già mangiati tutti)