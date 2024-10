Le streghe sono esistite per davvero? Chi erano le donne che venivano perseguitate

Stampa

Shutterstock

Il 31 di ottobre si festeggia Halloween, una festa nata in Irlanda più di 2000 anni fa, per celebrare la fine della stagione dei raccolti. È la notte dei fantasmi, degli zombie e anche delle streghe! È proprio di loro che vi vogliamo parlare perché la loro vera storia è una di quelle che bisogna conoscere.

Chi erano le streghe veramente?

Chi erano veramente le streghe? «Molte di loro erano seguaci di una antica religione in cui si praticava la magia, credendo che fosse una forma di energia per risolvere i problemi personali o di salute. Aiutavano il prossimo e la gente si fidava», spiega lo storico della caccia alle streghe, Paolo Portone.

Spesso erano devote a Diana, dea romana della caccia e della natura. In altri casi, seguivano culti femminili della fertilità riconducibili alla dea egizia Iside o alla germanica Perchta-Holda (la Splendente).

Le streghe durante il cristianesimo

Quando il cristianesimo arrivò in Europa, nelle campagne restò una fitta rete di queste donne pagane o diventate cristiane solo a metà. Erano levatrici, cioè aiutavano a far nascere i bambini, esperte a curare con le erbe (erbarie), con la magia (maghe) e a leggere il futuro (indovine).

Anche su questo ultimo punto non pensavano di fare del male: non c’era stato un solo imperatore romano che non avesse consultato gli indovini prima di prendere decisioni importanti e poi l’oracolo di Delfi o la Sibilla di Cuma erano stati in passato ruoli rispettabilissimi.

Ma i tempi erano cambiati e per la religione cristiana soltanto Dio, la Madonna e i santi potevano influire sui nostri destini. Maghe, curatrici e indovine erano tutte da mettere al bando.

Quando furono scoperte le streghe?

Per secoli la tensione fra la tradizione e le nuove idee religiose non portò comunque a perseguitare le streghe.

La situazione peggiorò dal XV secolo e ancora di più quando si creò una forte concorrenza fra cristiani protestanti e cattolici. «Venne allora creata l’immagine della strega diabolica» spiega ancora l'esperto di streghe Portone. «Secondo gli inquisitori, le seguaci di Diana adoravano in realtà Satana, quando il giovedì sera si riunivano sotto il famoso noce di Benevento, sul monte Tonale o sul Brocken, in Germania. Si disse che facevano il Sabba, cioè baciavano il deretano (il sedere), di Satana e poi, fra un ballo e l’altro, vari diavoli le caricavano di poteri negativi».

Come si accusavano le streghe

Un caso emblematico è quello di Sibilla e Pierina, condannate al rogo a Milano, dopo che confessarono sotto tortura di avere partecipato a un banchetto con Diana. L’accusa di stregoneria scattava solo se si faceva un sogno ricorrente: andare all’appuntamento con Diana volando dal proprio letto su una scopa «guidata stando sul manico e guardando la saggina, non viceversa, come nelle versioni Befana o Harry Potter», precisa l’esperto.

La caccia alle streghe in Europa

Nella caccia alle streghe furono giustiziate anche donne impazzite che si inventavano tutto. Secondo lo storico americano Brian Levack, durante la caccia alle streghe vi furono in Europa 110 mila processi con 60 mila condanne. Una strage di donne innocenti, bruciate sul rogo.

Perché le streghe furono perseguitate

La ricerca di un capro espiatorio davanti a crisi economiche, fame ed epidemie, era alla base del consenso nella caccia alle streghe.

Anche oggi, tale meccanismo, si vede bene ad esempio in Ghana. In questo Paese africano la magia opera normalmente a beneficio della comunità, ma se qualcosa va storto, occhio allora alla strega malefica. Governo e organizzazioni non governative hanno creato sei centri di protezione per donne accusate di stregoneria: a Gambaga, Kukuo, Bonyase, Nabukli e Kpatinga. Lì sono rinchiuse in circa 600. Gli stregoni in isolamento sono soltanto 35.

Una ricetta magica: la pozione per prevedere il futuro

Fra le ricette delle streghe raccolte e analizzate dal tossicologo Enrico Malizia, professore emerito dell’Università La Sapienza di Roma, una riguarda la capacità di predire il futuro. Ecco gli ingredienti:

agrifoglio

artemisia

badiana (o anice stellato)

croco ed eliotropo (raccolto a mezzogiorno)

macerato di noccioli di ciliegie.

Il procedimento: filtrare il tutto con un panno di lino e lasciare riposare per 40 giorni e bere un bicchierino al dì per un mese. A questo punto, si dovrebbe prevedere tutto. Magari funzionasse davvero!