La canzone di Halloween della Space Family, per una mostruosa festa in famiglia!

Mancano sempre meno giorno ad Halloween, la festa nata come vigilia di Ognissanti, per celebrare la notte durante la quale il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottiglia fin quasi a scomparire: ed ecco le strade invase da zombie, streghe e fantasmi per difendersi dall'arrivo dei mostri dall'al di là. Oggi invece è diventata soprattutto una grande festa, dove ci si traveste, si mangiano dolcetti e ci si diverte.

E quest'anno tra le colonne sonore a tema, ne troviamo una appena pubblicata: "Questo è Halloween" firmata The Space Family.

La famiglia spaziale composta da Valentino Bisegna (che a sua volta fa parte anche del duo Matt e Bise), Sara Di Sturco e due bimbi Martino (alias Mamo), di due anni e mezzo, e Kevin, di un anno. Sui social condividono la loro vita quotidiana in quattro, tra le gioie e le paure di essere genitori, con video pensati per un pubblico di tutte le età. Sono diventati ormai celebri alcuni dei loro format come "Il giorno del niente", un'intera giornata trascorsa in attività non organizzate e improvvisate, e mangiare un solo tipo di cibo, come un gelato o hamburger, per 24 ore. Magari quest'ultimo da non ripetere a casa.

Ma non mancano i classici contenuti sui piccoli traguardi della vita famigliare, come il primo giorno di scuola di Martino e Kevin, il matrimonio di Sara e Valentino celebrato lo scorso luglio o il primo taglio di capelli di Martino. La loro spontaneità nel raccontare episodi in cui probabilmente molte famiglie si riconoscono gli ha fatto guadagnare negli anni quasi 3 milioni di follower complessivi su Instagram, quasi 5 milioni su TikTok e 771.000 iscritti al loro canale YouTube.

Canale YouTube dove giovedì 17 ottobre è uscito il videoclip del loro primo singolo, pubblicato da Music Warner Italy, proprio a tema Halloween. Sara e Valentino si sono trasformati in mostri divertenti e hanno dato vita alla festa, assieme a Martino e Kevin.