Perché l’8 dicembre si festeggia l’Immacolata Concezione?

Stampa

Shutterstock

L'8 dicembre è festa in tutta Italia. Cosa si festeggia? La celebrazione dell'Immacolata Concezione!

Questo giorno apre la sequele di festività che incastonano il calendario nel periodo natalizio: non si va a scuola e anche moltissimi uffici restano chiusi. Ma perché?

Il giorno dell'Immacolata Concezione è un momento molto importante per la Chiesa cristiana e benché l'Italia sia un paese laico (lo dice la nostra Costituzione!), le nostre tradizioni sono molto legate alla religione cattolica.

IL SIGNIFICATO DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE

L'8 dicembre quindi si celebra il dogma religioso - ossia un principio fondamentale e incontestabile per i credenti - nel quale venne sancito che la Vergine Maria, madre di Gesù Cristo, nacque e venne concepita senza il Peccato Originale.

Secondo la religione cristiana, da quando che Adamo ed Eva disobbedirono a Dio assaggiando il Frutto Proibito, tutti i loro discendenti - ossia l'intera razza umana - nascono con tale colpa a gravare sulla loro anima. Solo dopo il Battesimo dunque, secondo il Cristianesimo, si torna candidi e puri!

Nel 1854 però, dopo secoli di teorie e dibattiti teologici, Papa Pio IX emise la bolla Ineffabilis Deus che sanciva definitivamente "l'Immacolata Concezione" di Maria. Con questa comunicazione ufficiale si stabiliva quindi che la Madre di Gesù non solo nacque assolutamente pura, ma venne concepita nel grembo materno priva del Peccato Originale (e dunque "immacolata", senza macchie).

Il giorno in cui venne emessa tale bolla era l'8 dicembre e da lì ebbe origine la ricorrenza.

COME SI FESTEGGIA?

In tutta Italia l'8 dicembre apre definitivamente il periodo di avvicinamento al Natale.

Nelle case di quasi tutto il Paese si addobba l'albero e si prepara il presepe - tranne a Milano, dove si anticipa tutto di un giorno per festeggiare Sant'Ambrogio - mentre in alcune regioni come Abruzzo, Puglia e Umbria si accendono fuochi e si preparano le frittelle!