La zucca che vomita laboratorio STEM

Una zucca che vomita è sicuramente è uno spettacolo imperdibile per tutti, grandi e piccini! Può creare un po' di disgusto ma… in modo divertente! È un bellissimo esempio di una reazione chimica con due ingredienti che sicuramente avrete in cucina: bicarbonato di sodio e aceto.

CHE COSA SERVE

Piccola zucca da forno

Bicarbonato di sodio

Aceto

Colorante alimentare

Detersivo per piatti

Contenitore (per raccogliere il vomito)

Coltello per scavare il buco (da far fare agli adulti!)

Attenzione! Fatti aiutare da un adulto dovrebbe usare un coltello per fare un foro nella parte superiore.

PROCEDIMENTO - ZUCCA CHE VOMITA