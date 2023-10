Stampa

Si tratta di un grande campo ricoperto di zucche in cui, grandi e piccini, si divertono a scegliere la zucca ideale da decorare o intagliare per portarla a casa e sistemarla in giardino, sul davanzale della finestra, o ovunque si voglia, come simpatico ornamento per festeggiare la festa più spaventosa e divertente dell’anno: Halloween.

Il villaggio delle zucche è arrivato anche da noi e ce ne sono tantissimi sparsi in tutta Italia, eccone alcuni:

LOMBARDIA

A Nerviano (a pochi chilometri da Milano) puoi trovare Il campo di Federica, una distesa di zucche di tutte le dimensioni e tipi dove puoi divertirti a fotografarle perché troverai allestimenti incredibili realizzati con materiali naturali e di recupero.

Inoltre potrai partecipare a laboratori di pittura e intaglio.

PIEMONTE

Andezeno (provincia di Torino) ti offre la Casa delle zucche e centinaia di tipi di zucche sia commestibili che ornamentali, puoi trovare anche zucche già decorate. Puoi trovare tutti i dettagli su Facebook, cerca la pagina Tutto Zucche.

VENETO

A Villorba (provincia di Treviso) c’è Il Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea, un’azienda agricola biodiversa, che sarà ben felice di accoglierti e presentarti il suo mare di zucche coltivate direttamente sul posto e pronte per diventare Jack O’Lantern!

MARCHE

A Bottega, in zona Vallefoglia (provincia di Pesaro e Urbino) nasce Il giardino dei colori. È l’iniziativa di una giovane coppia ventenne che da vita al primo Biocampo Marchigiano u-pick. Tutto pronto per aprirti le porte, accoglierti e offrirti momenti in mezzo alla natura tra raccolta delle zucche, laboratori di intaglio, e eventi per i più piccini.

LAZIO

A Prima Porta, area a nord di Roma, la Fattoria della zucca accoglie i visitatori in un campo dallo stile prettamente americano, sull’esempio dei migliori pumpkin patch del mondo! All’insegna della magica atmosfera dell’autunno, è possibile trascorrere qualche ora di relax nella natura tra animali e zucche per divertirsi a realizzare la propria Jack O’Lantern per Halloween. Non mancano i corner per scattare foto ricordo e divertirsi in famiglia e con gli amici.

CAMPANIA

A Pignataro Maggiore (provincia di Caserta), puoi godere de Il giardino delle zucche, il più grande campo di zucche che ricalca in modo più che fedele gli originali pumpink patch americani. È un vero e proprio villaggio in stile americano collocato in un giardino di 40.000 metri quadrati con installazioni fotografiche, aree degustazione e espositive, laboratori di intaglio e pittura e potrai gustarti al Pumpink Cafè addirittura il Pumpink Spice Latte, la famosa bevanda che gli americani amano bere proprio nella stagione autunnale.

Siete pronti per festeggiare con mostri e fantasmi? E allora armatevi di...zucche!