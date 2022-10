10 idee creative per decorare la casa ad Halloween

Credits: Ipa-agency

Un grande classico capace di far diventare anche il più elegante dei salotti in un tetro antro popolato da spettri terrificanti. Le ragnatele finte si possono comprare per pochi euro su Internet o qualche negozio specializzato, ma potete tranquillamente farvele da voi sfilacciando del semplice cotone e adagiandolo con cura su mobili e arredamenti.