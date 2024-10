Halloween, 10 libri da brivido per bambini e ragazzi fino a 12 anni

Stampa

Halloween è una festa per tutti. Ultimamente, con grande divertimento, sto scoprendo una forte passione per questa ricorrenza da parte di amici e conoscenti insospettabili che vanno letteralmente matti per le decorazioni a tema.

Chi adora travestirsi da Gomez Addams, chi trasforma la propria dimora in una “casa degli orrori” con scheletri appesi, mani insanguinate e vecchie foto inquietanti e chi programma maratone di film horror. Personalmente con i ragazzi, a casa e a scuola, mi sono sempre lasciata trascinare con grande piacere dal loro entusiasmo per questa festa leggendo ad alta voce racconti “spaventosi” e creando la giusta atmosfera grazie ad effetti luminosi e sonori.

Ricordo uno dei miei primi anni di insegnamento, in una scuola di periferia con un unica classe sperimentale a tempo pieno (la mia). Tutte le altre classi a tempo normale erano uscite prima di pranzo. Né io, né i miei alunni avremmo mai immaginato che quello sarebbe stato, almeno per me, il miglior Halloween vissuto tra le mura di una scuola. Era un venerdì pomeriggio di pioggia e buio, i corridoi erano deserti, non era rimasto nessuno

se non me, i miei 15 alunni e la collaboratrice scolastica.

Ci riunimmo nella piccola biblioteca scolastica e per due ore filate, al lume di alcune candele, divorammo storie di paura tra dolcetti, scherzetti e risate. Sulla scia di questo meraviglioso ricordo voglio suggerire alcune novità editoriali e alcuni classici immancabili per ragazzi e ragazze a tema Halloween, ma ovviamente anche per

gli adulti che amano condividere con loro piccoli brividi. Buona lettura e buon….Halloween!

Sette storie horror, AA.VV, a cura di Manlio Castagna, Mondadori, 12+

Quando capisci che non puoi fidarti delle tue percezioni, quando quello che vedi si rivela essere tutt'altro, quando ti trovi ad affrontare le tue più grandi paure... lasciati prendere. Una presenza indefinibile, che senti ma non puoi vedere. Un dettaglio che ti dice che quella persona che conosci bene non è proprio lei, ma una creatura che le somiglia. Un ricordo che ritorna, tanto vivo da non lasciarti più in pace. In questi sette racconti l'orrore

prende forma in modi diversi e sorprendenti.

Fantasma per due, Saschia Masini, Battello a Vapore, 10+

A Sassitorti si vive "come una volta", senza riscaldamento, acqua calda e nuove tecnologie. Lamberto e Amanda non sono come gli altri genitori. Lo sanno bene Oscar, Lara e il piccolo Bruno, che conoscono i segreti del bosco intorno alla casa e si svegliano al canto del gallo ma non hanno mai visto una serie Tv o assaggiato una bibita gassata. Alla morte della vecchia zia, però, li attende una triste sorpresa: la bisbetica Ottavia ha lasciato Sassitorti a una società che organizza ritiri spirituali per manager stressati e i nostri hanno dieci giorni per fare le valigie. Disposti a tutto pur di non rinunciare alla loro casa, i tre fratelli decidono di spargere la voce della presenza di un fantasma per spaventare i nuovi proprietari e costringerli a rinunciare all'eredità. Ma se questo fantasma esistesse davvero...?

Zucca, osso e pelliccia. Straccio è giù di corda, Davide Calì, Nomos, 6+

È il piccolo Straccio il protagonista del nuovo episodio dell’amata serie dedicata ai mostri più simpatici che possiate incontrare: è infatti proprio lui, questa volta, a trovarsi un po’ in difficoltà e ad essere triste fino a diventare quasi irriconoscibile. Ma perché? Cosa gli starà succedendo? Basterà poco ai suoi amici per accorgersi che Straccio soffre di nostalgia per la sua famiglia che vive lontano, e che non riabbraccia da molto tempo. Così, senza pensarci due volte, i tre amici mostruosi si mettono all’opera, a modo loro, per aiutare il

piccolo fantasma. Cosa avranno escogitato? Riusciranno a far tornare il sorriso a Straccio? Tra idee bizzarre, fragole gommose e camper mostruosi, sarà come sempre l’amicizia la chiave di volta della storia, e il motore di un’avventura divertente e coloratissima.

Giovane strega cercasi, Martin Howard, Il battello a vapore, 9+

Una maledizione vecchia di cinquecento anni da spezzare, l'ombra malefica di un nemico mortale da sconfiggere, una ragazzina alla scoperta dei suoi doni da strega e un insegnante di arti magiche unico nel suo genere. Preparatevi a conoscere Capa Bacata, un teschio dalla parlantina fastidiosa e irriverente!

La casa dei mostri, Meritxell Martì, Xavier Salomò, IdeEAli, 5+

Nel terzo volume della serie i mostri sono alla ricerca di una nuova casa, grazie a un agente immobiliare davvero speciale ogni mostro troverà la casa del suo cuore! Con alette da sollevare… a vostro rischio e pericolo.

L'infanzia dei cattivi. O come divennero così malefici, Benjamin Lacombe, L’Ippocampo, 5+

I cattivi... che personaggi affascinanti! Danno vita ai racconti sin dalla notte dei tempi.

Deliziosamente detestabili, infestano le fiabe e aggiungono pepe alle storie... Ma per quale

ragione sono tanto malvagi? Sono nati così o lo sono diventati crescendo? Cosa mai li

avrà portati a comportarsi in quel modo? Nel suo nuovo album, Benjamin Lacombe illustra

l’infanzia di 20 celebri cattivi del nostro immaginario, da Dracula a Malefica, passando per

Capitan Uncino, la Strega dell’Ovest e Baba Yaga. Ritratti imprevisti (e un po’ spaventosi)

che non mancheranno di regalare sorprese da brividi.

In punta di piedi, di Christine Schneider e Hervé Pinel, Orecchio acerbo, 3+

Un albo illustrato che non finirò mai di consigliare, una caccia al tesoro nella misteriosa

villa dei nonni dove animali esotici e ombre strane creano una realtà notturna davvero

magica. Un viaggio affascinante attraverso parole poetiche e immagini con dettagli tutti da

ricercare e scoprire. Non solo ad Halloween, un capolavoro per tutte le stagioni.

Ossaspasso, di Allan e Janet Ahlberg, Camelozampa, 3+

Nella traduzione di Chiara Carminati, le avventure di un scheletro grande, uno scheletro

piccolo e uno scheletro cane. Un classico adorato dai bambini, tutto da leggere e rileggere

e recitare quasi a memoria.

Passi nella notte, Benji Davies, EDT Giralangolo, 4+

In casa di una bambina, sui tetti della città, nella dispensa, in biblioteca e in altri luoghi il misterioso Grotlyn si aggira facendo strani rumori e rubando strani oggetti: chi è? Cosa sta combinando?

Cattivi come noi, Clotilde Perrin, Franco Cosimo Panini Editore, 5+

Un libro che svela tutti i segreti dei "cattivi" delle fiabe: il lupo, la strega e l'orco. Un grande formato tutto da sfogliare tra alette, finestrelle e pop-up. Chissà cosa nascondono questi strani personaggi! Per piccoli lettori davvero coraggiosi...