Halloween: le ricette con le zucche diventate virali su TikTok

Bizzarre, enormi e variopinte, lo sai che le zucche non servono solo per essere intagliate ed esposte nella notte di Halloween?

Si stima che, quest’anno, circa 22,2 milioni di zucche andranno sprecate, e allora, che cosa possiamo con quelle che ci rimangono dopo aver festeggiato la notte più spettrale dell'anno?

Potremmo riutilizzarle in cucina per esempio.

Una pasticceria di Londra ha scoperto che...

Jack and beyond, una pasticceria pluripremiata di Londra, che vende golosissime torte anche online, ha scoperto che la parola "zucca" ha avuto 10,3 miliardi di visualizzazioni su TikTok. I dati sono stati ottenuti utilizzando parole chiave come "Pumpkin Pie" , "Pumpkin Bread" e "Pumpkin Scones" uniti ad altri 23 termini.

Il metodo scientifico

Tutte le ricette sono state classificate in base al numero dei risultati di ricerca visualizzati, dal più alto al più basso.

Inoltre, Jack and Beyond ha anche fatto una ricerca sui siti web autorevoli come WebMD, Northwestern Medicine e altri, per trovare informazioni scientifiche sull'apporto delle zucche nell'alimentazione e i benefici per la salute.

Oltre a reperire statistiche sullo spreco di cibo su HubHub.

Tutti i dati sono stati raccolti fino al ​​18/10/2022 e ovviamente, possono subire modifiche con il tempo.

Chi poteva immaginare che le zucche fossero così virali sui social?

Beh, a questo punto non ti resta che scoprire e scegliere, tra quelle virali su TikTok, qual è la ricetta che che più stuzzica i tuoi gusti e per non sprecare la tua zucca di Halloween. Se vuoi puoi collegarti direttamente al sito di Jack and beyond per trovare l'ispirazione.

Le top 10 tra le ricette di zucca su Tiktok:

Ricetta Numero di visualizzazioni

# 1biscotti inglesi alla zucca 5.9b

# 2 brownies alla zucca 5.4b

# 3 sbriciolata di zucca 5.4b

# 4 caffè alla zucca 3.2b

# 5 sciroppo di zucca 480,3 milioni

# 6 torta di zucca 397 milioni

# 7 burro di zucca 241,6 milioni

# 8 pane di zucca 175,1 milioni

# 9 patatine fritte di zucca 112,6 milioni

# 10 latte speziato di zucca 101,5 milioni

Zucche delle mie brame, la ricetta più popolare è:

La pasticceria londinese ha rivelato che la ricetta di zucca più popolare è quella delle focaccine, con un totale di 5,9 miliardi di visualizzazioni su TikTok!

Al secondo posto, ci sono sia i brownies alla zucca sia il crumble di zucca. Queste deliziose prelibatezze molto sane hanno accumulato rispettivamente un totale di 5,4 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma.

Anche l'ultimo trend di TikTok, il #butterboard, cioè il burro spalmato sopra un tagliere, ricoperto con guarnizioni più disparate, figura nella lista al settimo posto con ben 241,6 milioni di visualizzazioni .

I primi cinque video di ricette a base di zucche più virali su Tik

Le cinque migliori ricette di zucca più virali su TikTok N. di visualizzazioni

# 1 Ricetta Pane Alla Zucca 6. 0 m

# 2 Ricetta dello sciroppo di caffè speziato alla zucca fatto in casa 5,4 m

# 3 Ricetta Torta Di Zucca 4,2 m

# 4 Ricetta Brownie alla zucca 1,2 m

# 5 Ricetta Scone Di Zucca 400 mila

.

Quali sono i vantaggi di mangiare la zucca?

La zucca è ricca di vitamina A, con una tazza che fornisce il 200% della dose giornaliera raccomandata. Contiene anche vitamine C ed E oltre a potassio, ferro e acido folico. I primi effetti sulla salute sono: affina la vista e rafforza l'immunità.