Halloween: Impariamo l’inglese con i film di paura!

Vedere i film in lingua originale non solo è più bello perché si ascoltano le vere voci degli attori, ma anche perché è un ottimo modo per imparare una lingua senza troppa fatica. Ed ecco che la scuola d’inglese Novakid in occasione di Halloween ha selezionato 6 film da brivido, perfetti da guardare sul divano di casa la notte del 31 ottobre, ovviamente sgranocchiando le caramelle del vostro bottino di "dolcetto o scherzetto".

Blippi’s Spooky Spell Halloween, Netflix,

In questo episodio a tema Halloween il protagonista Blippi intraprende diversi viaggi alla ricerca degli incantesimi più spaventosi, lasciando i bambini senza fiato. Il linguaggio semplice e immediato di Blippi è perfetto per i più piccoli alle prime armi con l’inglese.

Mikey’s Tale of Two Witches, Disney+

Minnie e Daisy sono due apprendiste streghette che devono sostenere una serie di prove per diplomarsi

all’Accademia di Streghe di Happy Haunt Hills. Tramite un sodalizio riescono a sconfiggere

un fantasma cattivo, riuscendo a diplomarsi e dimostrando che l’unione fa la forza!

Hotel Transylvania, Prime Video

Nel suo tenebroso albergo Dracula organizza un party per tutti i mostri viventi, senza estendere l’invito agli esseri umani. Un imprevisto però lo costringerà a relazionarsi con un simpatico umano. Ideale per imparare tutti i termini “vampireschi” in inglese.

La Famiglia Addams, Netflix

In questa versione cartone animato la Famiglia Addams è alle prese con una scaltra presentatrice di reality che ha in mente un piano per disturbare la quiete della famiglia; i componenti però tenteranno in tutti i modi di resistere, rivendicando la propria identità. Per passare halloween con a famiglia più “creepy” del cinema.

Hocus Pocus 2, su Disney+

Le diaboliche streghe Sanderson tornano in vita per cercare vendetta e scatenare scompiglio su Salem. Sequel del cult del 1993: piace anche ai grandi.

Concludiamo con Tim Burton:

Non possono mancare i due classici del maestro del gotico: Nightmare before Christmas, Disney+ e La Sposa Cadavere su Netflix. Vederli in lingua originale può aiutare a immedesimarsi maggiormente nel contesto e nei dialoghi dei personaggi.