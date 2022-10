Halloween: il più grande raduno di vampiri

Credits: Getty Images

WHITBY, INGHILTERRA - 26 MAGGIO: persone vestite da vampiri si riuniscono in attesa del risultato durante il tentativo di stabilire il record mondiale per il più grande raduno di vampiri in un unico luogo presso l'Abbazia di Whitby il 26 maggio 2022 a Whitby, in Inghilterra. In occasione dell'anniversario della prima pubblicazione di Dracula di Bram Stoker, avvenuta 125 anni fa (26 maggio 1897), l'English Heritage ha tentato di stabilire un nuovo record mondiale per il maggior numero di vampiri riuniti in un unico luogo. Il record attuale è di 1039 vampiri, stabilito a Doswell in Virginia, USA, nel 2011. Il tentativo di stabilire il record è regolato da regole rigorose sull'abbigliamento, che prevede: pantaloni neri, gonna nera o abito, scarpe nere, gilet, camicia, mantello nero o soprabito con colletto e zanne sulla parte superiore dei denti.