Halloween? Festeggiamolo al parco divertimento!

Mancano pochissimi giorni alla festa più paurosa e più amata di sempre: Halloween! Non avete programmi su come festeggiare? Beh, andare in un parco divertimenti potrebbe essere un'idea. Noi ne abbiamo visitati alcuni, ecco cosa offrono per un Halloween da brivido.

Mirabilandia (Ravenna)

Il parco

E' il parco di divertimenti più grande d'Italia. Se siete super coraggiosi qui non mancano attrazioni adrenaliniche come: Katun, l'inverted coaster (si sta appesi e si viaggia a 110 km/h) più lungo d'Europa (1.200 metri), iSpeed, il roller coaster (cioè montagne russe) più alto e veloce d'Italia e Divertical, il più alto water coaster (una corsa che finisce in acqua) del mondo! Se invece preferite un divertimento più tranquillo, c'è l'area Far West o quella dei dinosauri con tanti giochi a tema! E per i piccolissimi c'è l'area Bimbopoli.

Per Halloween

Per l'occasione il parco avrà un aspetto decisamente più spettrale. Oltre agli addobbi halloweeneschi, ci saranno nuovi spettacoli dal vivo da brivido come: Jack il clown e Frankestein, che si vanno ad aggiungere allo show di punta: Hot Wheel City, lo stunt show più acclamato d'Europa.

Non vi basta essere spettatori e vi piacerebbe essere protagonisti di un horror vero e proprio? Eccovi accontentati: potete entrare nei tunnel dell'orrore. Per i più grandi c'è la discesa agli inferi di Malabolgia, o il tunnel con le feroci creature di Acid Rain o ancora: i clowns malefici di Psycho Circus. E la grande novità di quest'anno: The Walking Dead, una horror house solo per chi ha molto fegato (e più di 12 anni). Ma anche i più piccoli possono sperimentare il brivido ne: Il Labirinto stregato e il Ponte dei Ricordi. Inoltre per tutto ottobre si festeggia con l'Halloween Horror Festival: dalle 19 saranno aperte due nuove horror zone Zero Signal e Dead End.

Dal 29 ottobre al 2 novembre: il lungo weekend sarà all’insegna del possibile e dell’impossibile, tra illusione e realtà con l’esclusivo show Magic: the Dark Side di Antonio Casanova, ideato e realizzato in esclusiva per Mirabilandia dove il pubblico sarà protagonista di sparizioni e levitazioni, tagli in due o in tre.

info: Mirabilandia

Gardaland (Verona)

Il parco

E' il parco tematico più famoso d'Italia e che registra la maggior affluenza di visitatori. Qui si possono trovare varie tipologie di montagne russe, come: Shaman, con un doppio giro della morte, Blue Tornado che è come essere a bordo di un jet supersonico, Oblivion con caduta in verticale o l'adrenalinica Space Vertigo, una torre alta 40 metri da cui lasciarsi precipitare! Ma anche tantissime attrazioni adatte a tutta la famiglia, come: Jungle Rapids o Fuga da Atlantide. E non mancano aree tematiche per i più piccolini: Fantasy Kingdom, Peppa Pig Land e Kung Fu Panda Academy.

Per Halloween

Da non perdere i Venerdì sera da paura, con spettacoli come il Carrozzone degli Orrori, la Foresta maledetta, Zombie Enconunter e Horror dj set fino alle 22. Non mancano poi gli spettacoli dal vivo come: Horror puppet show, il College di stregoneria, la notte delle streghe e tanti altri.

31 ottobre: Halloween Party fino a mezzanotte con i dj di Rtl e special guest J-Ax. Ovviamente tutti in maschera!

Info: Gardaland

Leolandia (Bergamo)

Il parco

E' il parco divertimenti per i più piccoli. Siete fan di Masha e Orso, PjMasks, Bing, Miraculous o il Trenino Thomas? Ecco che Leolandia fa per voi! Infatti qui potete incontrare i vostri personaggi preferiti dal vivo e aree a tema cartoni. I più grandi possono comunque provare l'ebbrezza del Galeone dei pirati, sempre che non si soffra il mal di mare, o Cowboy Town, per gli appassionati di Western. Per gli amanti degli animali c'è anche un rettilario. E da non perdere la storica Minitalia.

Per Halloween

La festa di Halloween qui prende il nome di HalLEOween: con numerosi spettacoli a tema dal vivo: Leo e la zucca magica, La Leggenda degli oceani e Leo e il regalo stregato e La magia di HalLEOween. E a conclusione della giornata la Parata di HalLEOween, con streghette, maghi, vampirelli.

31 ottobre: il parco rimarrà aperto fino alle 21,30 e la giornata si conclude con: l'Incantesimo di Halloween: uno spettacolo dal vivo con fuochi d'artificio dal palco di Minitalia

Info: Leolandia

Magicland (Roma)

Il parco

E' il parco divertimenti tematizzato più grande del Centro e Sud Italia. Siete spericolati? Allora tra le attrazioni adrenaliniche non perdetevi: Shock, montagne russe a 100km/h e Mystika, la torre di caduta alta 70 metri. Avete voglia di giochi nell' acqua? Provate Yukatan, ispirato alle rovine maya, o Battaglia Navale su navi vichinghe. Da segnalare Cosmo Academy: il planetario più grande d'Italia dove proiettori laser 4k portano i visitatori ai confini dell’Universo. I più piccoli invece possono scatenarsi all'interno del Jungle Camp, un grande playground con scivoli, ponti tibetani e arrampicate.

Per Halloween

Quest'anno per rendere ancora più spaventose le ambientazioni, le scenografie sono arricchite da effetti speciali unici in Italia! Per i più temerari: Haunted Hotel dove un’orda di zombie affamati è pronta a dare la caccia a tutti gli umani e Anubis: un percorso dell’orrore popolato da corpi e scheletri in decomposizione invasi da vermi vivi! Se gli scenari da incubo sono troppo per voi, allora potete seguire la Sfilata Gattobaleno Car Magic Halloween e le assistenti streghette o Monster Camp: un percorso mostruoso per tutti i bambini e ascoltare The Bad Band , una banda musicale composta da 6 mostruosi musicisti. Non mancano gli spettacoli dal vivo come: Il Circo Dei Cattivi e Wild West's Got Monster Talent:

31 ottobre: Hallowen Crazy Party con dj-set firmato Dj Andy e performer d’eccezione.

Info: Magicland

Europapark (Friburgo)

Il parco

E visto che quest'anno c'è un bel ponte, potrebbe essere l'occasione per una gita nella Foresta Nera, e dedicare una giornata a uno dei più grandi parchi divertimento del mondo!

Visitarlo vi potrà anche essere utile a preparare l'interrogazione di geografia: infatti tutte le aree tematiche sono divise per nazioni europee. Qui potrete trovare riproduzioni dei monumenti più significativi o degli scorci più suggestivi. Per esempio nell'area italiana troverete Venezia, nella Grecia le classiche casette bianche e azzurre e templi antichi, nella Svizzera non mancano le baite. La scelta delle attrazioni qui è enorme, ma le più incredibili sono le adrenaliniche, come il Timburcoaster che si trova in Islanda ed è una gigantesca montagna russa in legno che supera i 100 km/h e raggiunge i 40 metri d’altezza; o nell'area francese il Moulin Rouge una montagna russa al buio situata dentro una palla d'argento in cui si sale intorno alla Torre Eiffel per poi scendere in picchiata, oppure sempre in quest'area, la montagna russa più mozzafiato: Silver Star, con i suoi 130 km/h e un’altezza di 73 metri; più tranquillo, ma non troppo è Poseidon nella zona Grecia, una montagna russa che si ispira all'Odissea. Tra le tante esperienze di puro divertimento che si possono fare da segnalare nell'area scandinava il Rafing tra i fiordi, oppure, nella zono austriaca, Arthur, un'attrazione dedicata al mondo di Arthur e dei Minimei. Per i più piccoli ci sono aree dedicate al mondo delle fiabe e tanti playground diversi.

Per Halloween

Zucche, spaventapasseri, ragnantele e mostri... Il parco da fine settembre si prepara al grande evento autunnale. I più coraggiosi si possono tuffare nell'orrore di Traumatica dove speciali zone del parco saranno infestate da mostri, zombie, vampiri e inquietanti individui, in carne ed ossa, che non mancheranno di spaventare tutti i presenti. Oppure si può provare il 4D Magic Cinema con proiezioni da brivido. Tanti gli spettacoli dal vivo, come Darkness dell'illusionista Vincent Vignaud; oppure Checkmate (Scacco matto) e per i più piccoli: Hellfire Fountains con giochi di luce e fuochi d'artificio e The Tomb Raiders Puppet Show: un'avventura tra tombe e fantasmi. E quando cala il sole, si scatena l'Halloween Parade con streghe, pirati fantasma e un ragni giganti.

31 ottobre: Halloween Party si festeggia con i dj della radio tedesca SWR3 e con lo spettacolo di altissimo livello: The Traumatica Circus: Dystopia

Info: Europapark