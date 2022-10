Halloween: cani e gatti i travestimenti più divertenti

Stampa

Halloween non è una festa solo per noi umani, in giro per il mondo anche i nostri amici cani e gatti si preparano a indossare il travestimento più spettrale dell’anno e, come se fossero su una passerella, sfilano nelle varie competizioni che si tengono nella settimana più terrificante dell’anno.

La più famosa è l’Halloween pet parade

Sua maestà un re, un sandwich, una zucca, un ragno o un pirata, sono stati i travestimenti sfoggiati nel corso degli anni all’Halloween pet parade in Tompkins Square, a New York City.

Un evento da record

I numeri parlano chiaro, sembra che l'Halloween pet parade sia la più grande sfilata di Halloween per cani e gatti al mondo; infatti vi partecipano centinaia di quattro zampe che, spesso, in pendant con i loro proprietari sfoggiano travestimenti molto creativi.

Per Halloween cani e gatto travestiti, ma fai attenzione

Se hai deciso di far partecipare il tuo cane o il tuo gatto al tradizionale “dolcetto o scherzetto” con un travestimento per serata horror, è meglio abituare l'animale domestico al costume un po’ di tempo prima.

Non si sa come potrebbe prenderla… Perciò prova a far indossare gli accessori ed eventuali abiti al tuo peloso qualche settimana prima di Halloween. Cerca di farlo abituare al nuovo look un po' alla volta e per brevi periodi di tempo e, offri ogni tanto qualche ricompensa in modo che veda il travestimento come qualcosa di "buono" e non come una sorpresa improvvisa e spiacevole.

Fatti scattare una foto e inviala a Focus Junior

Il tuo cane è vestito da pirata? Il gatto da Cappuccetto Rosso? O forse il tuo criceto indosserà un cappello a cilindro? Bene, qualsiasi travestimento abbia indossato il tuo animale domestico chiedi a mamma o papà di fare una foto e inviala a Focus Junior (focusjunior@focusjunior.it).

Le foto arrivate - con la liberatoria firmata da parte dei genitori- le pubblicheremo sul sito.