Halloween: 20 snack mostruosi e facili da fare

Halloween si avvicina: siete pronti per dolcetto o scherzetto? Meglio ancora se i dolcetti (e leccornie varie) sono fatti da voi. Ecco 20 ricette facili e veloci per snack mostruosi ma che faranno venire l'acquolina in bocca ai vostri amici.

SNACK DI HALLOWEEN

Dita mozzate. Per realizzare queste dita appetitose bastano dei wurstel, olive come unghie, sottilette sciolte e ketchup. Se volete guarnire mettete al centro del "cervello spappolato" (che in realtà è pasta colorata, con colorante alimentare, di viola).

Frutta da paura: mandarini sbucciati a forma di zucca, acini d'uva come bulbi oculari, mele sdentate e banane fantasmagoriche. Con questo piatto porterete in tavola tante vitamine e la giusta dose di adrenalina.

Pere ululanti: pere sbucciate fatte al forno, con mirtilli come occhi e lamponi per bocca.

Meringhette fantasma: anche le meringhette hanno gli occhi? Con il cioccolato sono di sicuro più gustose... e paurose!

Biscotti di ragno: come base dei classici frollini. E per decorazione: due cioccolatini per il corpo del ragnetto, glassa al cioccolato e meringhette per occhi.

Dita mummificate: con la pastafrolla realizzate dei biscotti a forma di dito e aggiungete una mandorla come unghia.

Mummie maledette: ricoprite i wurstel con striscioline di pasta sfoglia e mettete in forno. Alla fine aggiungete: maionese per gli occhi e olive come pupille.

Uova di ragno: mezze uova sode decorate con olive nere disposte come fossero terribili ragni.

Toast alla Frankenstein: ecco dei mini-Frankenstein più simpatici che mostruosi. Per realizzarli: il verde è polpa di avocado, la bocca pezzettini di pomodoro e le pupille e i capelli olive.

Purè fantasma: create con il purè di patate dei fantasmini e aggiunte due piselli per fare gli occhi.

Pizzette mummificate; prendete un pane in cassetta, spalmatelo di sugo di pomodoro, ricopritelo con striscioline di formaggio e completate con olive come occhi.

Alieni mostruosi: all'interno: fettine di cetriolo come lingua, hamburger, fettine di pomodoro. Pezzetti di formaggio per fare i denti!

Bocche di mela: Mele dentate (sono semini) vi faranno la linguaccia (fettine di fragola).

Piccole zucche: Decorate le clementine come fossero piccole zucche. L'effetto sarà da paura.

Zucche di macarons: per rendere i macarons perfetti per Halloween vi basterà aggiungere come dettagli occhi, naso e bocca.

Hot dog di dita mozzate: imbottite i vostri hot dog con dita mozzate (wurstel e ketchup).

Panino vampiro: un piccolo vampirello goloso realizzato con affettato, formaggio, uova e olive come occhi e ketchup.

Banane fantasma in un campo di zucche: decorate mezze banane con glassa di cioccolato. Sbucciate i mandarini e aggiungete un pezzo di sedano come gambo.

Budino con gli occhi: budino alla vaniglia e biscotti sbriciolati nel mezzo. Come occhi: due grandi marshmallow!

Snack colorati: pop-corn, pretzel e mais dolce per questo snack veloce e di sicuro effetto.