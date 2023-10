Stampa

La festa più paurosa dell’anno si avvicina: è arrivato il momento delle streghe e dei fantasmi! Se in famiglia siete appassionati di Halloween, avrete già cominciato a decorare la casa o a fare dei lavoretti. Perché non aggiungere un po’ di brivido (e di divertimento!) con i disegni di Halloween da colorare? Ecco una selezione per tutte le età!

Disegni di Halloween da colorare per la materna

I bambini e le bambine tra i 3 e i 6 anni disegnano e colorano tantissimo: colorare infatti è una delle attività principali usate anche in classe per imparare.

Colorare ha moltissimi benefici:

stimola la creatività

migliora la concentrazione

contribuisce allo sviluppo della motricità fine

fine aumenta le capacità espressive

abitua al rispetto delle regole

Insomma, colorare fa bene ed è un’ottima idea farlo anche a casa.

Ecco alcuni siti da cui scaricare gratuitamente disegni di Halloween da colorare per bambini tra i 3 e i 6 anni, che frequentano la scuola dell’infanzia:

Ecco un video tutorial per fare disegni di Halloween da colorare, adatto a bambine e bambini della scuola dell'infanzia:

Disegni di Halloween per la primaria

Anche le bambine e i bambini più grandi amano disegnare e colorare! In realtà colorare è un’attività che fa bene a tutti, perché permette di rilassarsi e, se si hanno figli, di passare del tempo insieme impegnandosi sullo stesso progetto. Halloween è un’ottima occasione, potete stampare dei bei disegni da colorare e poi appendere in casa per far paura!

Ecco una selezione di disegni di Halloween spaventosissimi:

Questo è invece un video passo per passo per realizzare un bellissimo disegno di Halloween con bambine e bambini più grandi:

E questo è un tutorial per chi vuole disegnare:

Colorare è un’attività che piace a tutti, grandi e piccini. Anzi, se si è persa un po’ l’abitudine, le ricorrenze possono essere un’ottima scusa per riprendere! I disegni di Halloween da colorare sono per tutti i gusti, basta stamparli e mettersi al lavoro!